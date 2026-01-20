Мони Николов: „Чувствам се ОК в Русия, не мога да се оплача“

Симеон Николов, който спечели сребърен медал с България на Световното първенство по волейбол във Филипините през 2025 г. говори в подкаста на Венислав Наумов. В момента Мони играе за руския Локомотив Новосибирск, където Наумов е кондиционен треньор. Венислав дълго време беше на тази позиция и в националния отбор, а сега работи с младия разпределител на клубно ниво. В подкаста Симеон Николов говори за живота в Русия, пътя му във волейбола и детството.

Мони Николов: „Тогава осъзнах, че искам да бъда като баща ми“

Ето какво каза Мони Николов: „Добре съм, чувствам се ОК в Русия! Главното нещо, за което съм тук е да играя волейбол, случва за сега и не мога да се оплача! Преди 12 години, когато реших, че искам да се занимавам сериозно с волейбол, бях най-обикновено дете, което отива на училище и чака да се прибере, за да може да играе на компютъра и да излиза навън с приятели. Тогава осъзнах, че искам да бъда като баща ми. Искам да бъда като брат ми. Искам да бъда волейболист и да съм нещо в живота.

„Излизаха коментари, че играя в Левски заради баща ми“

Факт е, че съм живял в 5 различни държави заради баща ми. Когато той си сменяше отбора с него се местеше и цялото ни семейство. Имах прекрасно детство! Когато се върнахме в България ме наричаха: “Син на баща си! Връзкар!” Аз не се афектирах от това, но беше гадно за баща ми! Излизаха коментари, че играя в Левски заради него, е играя в националния отбор заради него. Интересното е, че вече такива коментари няма. Така че явно сме на прав път.

„Баща ми ми беше треньор, беше ми и ментор в къщи“

Това, че баща ми е Владо Николов със сигурност ми е помагало - много, много, много! Повече от колкото ми е пречило. Той ми беше треньор, беше ми и ментор в къщи. Имам чувството, че той е живял 3 живота в едно. Толкова много опит има като човек. Не ми тежеше! Аз даже напъвах, за да може той да се гордее с мен, за да се опитам името Николов наследство да има. Това ми даваше още стимул да искам да бъда някой. Дали съм Мони, Симеон или Николов и Николов ми стига и харесва да продължа това име!"

