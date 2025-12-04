Мюсюлмани в отпор на Пеевски: Който разделя Родопите, го гоним с камъни!

Председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски вчера извади етническата карта, заплашвайки ПП-ДБ, че "ако сеят омраза, ще я пожънат". Той обяви, че няма да позволи да бъдат обиждани "неговите братя" - турци, помаци и роми.

"Както те имат избиратели, така ние имаме избиратели. Омраза ги съветвам да не сеят. И то етническа - омраза към ДПС. Показваха по екраните мои братя турци, мои братя помаци, мои братя роми. Това няма да им позволя - аз, като техен лидер. Ако сеят омраза, ще пожънат омраза. Предупреждавам ги да не делят хората", заяви Пеевски многохилядните протести в страната срещу властта.

"Не си ни брат, ти ни разделяш"

Думите му се приеха бурно от мнозина, а общественици мюсюлмани обявиха, че не го припознават за лидер и "техен брат".

"Деляне, ние от танковете не се уплашихме, дадохме жертви, за да дойде демокрацията в България и да живеем добре, а не да бъдем твои роби. Деляне, не си наш брат, ти си едно прасе, което открадна нещо, което не ти принадлежи. Напротив, ти ни раздели и сега ние повече от всичко мразим теб", написа Хасан Хасанов.

"Желаем г-н Пеевски да не ни представлява и да се крие зад нас! Разделението и използването на етносите за свои цели не е пътят на европейска България!", написа друг засегнат от думите на Пеевски.

В подкрепа на изразеното от мнозина мюсюлмани възмущение се изказаха и представители на ромската общност.

"Е, надявам се да разбереш обществото на нашите братя мюсюлмани и така мислим и ние ромите. Време е да напуснеш политическата трибуна завинаги в България. Народът не се иска", коментира Петър Благоев.

"Когато някой се опита да настрои родопчани, го изгонваме с камъни"

Политически лица от смесените райони също изразиха своята позиция. Те заявиха, че разделение между християни и мюсюлмани няма, защото във въпросните общини отдавна цари дългогодишна и устойчива толерантност и искрена привързаност между общностите. Политическите дейци на терен са категорични, че подкрепата за Пеевски по места не е естествена, а "спусната отгоре", а неговите поддръжници са "назначени, зависими или свързани с Пеевски".

Михал Камбарев от "Продължаваме промяната" коментира, че "в Родопите живеем в мир, докато някой отвън НЕ СЕ ОПИТА да ни раздели".

"Господин Магнитски взе поминъка на голяма част от Родопите. Цял живот тук хората гледаха тютюн. Семеен труд. Тежък труд. Труд на поколения. И какво стана? Пеевски "приватизира" Булгартабак. Фалира го. Спира производството. Спира изкупуването. Спира транспорта. Цели отрасли в Родопите паднаха. Хиляди хора останаха без работа и без препитание. Той разби икономиката на региона. И сега — говори за "мир"? За "единство"?", написа Камбарев.

"Когато някой се опита да настрои родопчани един срещу друг - ГО ИЗГОНВАМЕ С КАМЪНИ (Метафорично. И понякога буквално.) Родопчани натиск не търпят!", допълни още той.

Депутатът Свилен Трифонов от "Да, България", също изрази мнение, че разделението, което Пеевски се опитва да прокара, е изкуствено.

"В момента съм избран за народен представител от Добрич – район, в който има немалко етнически турци и мюсюлмани. От миналата година досега не сме спирали да работим заедно – взаимопомощ, базирана на уважение, разбирателство и зачитане на честта и достойнството", заяви той.

И допълни, че към него често се обръщат именно хора от "общностите на Пеевски", защото "в ДПС "Ново начало" безплатни обяди няма".

"Обратното е - този, който твърди, че се създава етническо напрежение, "гради етнически мир" със заплахи, изнудване и принуда, базирани на натиск и компромати", пише още Трифонов.