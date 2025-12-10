Член на ромската общност: "30 г. Пеевски и Борисов ни купуват, но купена любов се нарича проституция" (ВИДЕО)

Представители на ромската общност остро разкритикуваха Делян Пеевски и Бойко Борисов по време на масовия трети протест в София срещу властта, провел се на 10 декември. Те обявиха, че не позволяват да бъдат "купувани" и използвани за политически цели - в контекста на контрапротестите на лидера на "ДПС-Ново начало" под надслов "Не на омразата!", с които той е обвиняван, че вади етническата карта и че използва малцинствени групи като "жив щит".

"Ние не познаваме Делян Пеевски. Ромската общност в София и в големите градове не харесва да яде свинско, не им харесва! Оставка!", призова основният оратор.

"30 години купуват ромската общност"

Мъжът каза, че 30 години наблюдава "как Делян Пеевски и Бойко Борисов купуват ромската общност, но купена любов се нарича проституция".

"Днес ние, всички заедно, като едно ще кажем „Не на п***етата!“. Делян Пеевски – като голия цар, като един гол, самовъзцарил се цар, който довлече насила хората по площадите в малките градове... той отвлече хората и ги заведе насила на площадите", каза мъжът във връзка с вчерашните контрапротести в десетки градове в страната.

"Днес получавам най-голямото възмездие в живота си, защото 30 години Делян Пеевски и Бойко Борисов моето семейство го купуват като домати на пазара. И си казвах като малък: може би това е нормално (...) Тези хора държат хората бедни, държат ги, за да може да ги купуват. Но ромската общност се събуди и каза: Оставка!", завърши представителят на ромската общност под възгласите на протестиращите в столицата.

