Тръмп отива на крака в Киев да иска дронове-прехващачи. Зеленски: "Вие нямате карти"

Вървят си бойните действия в Близкия изток, вървят си с бързо темпо и противоракетните и противодронови прехващачи, с които САЩ и страните от Персийския залив трябва да отразяват неспирните атаки на Иран. Техеран по всичко изглежда добре се е подготвил този път и има в запас доста материал за изстрелване, още повече, че разчита най-вече на сравнително евтините дронове от клас "Шахед" и също така на не толкова скъпи модели балистични ракети. По осреднена оценка на западни разузнавателни доклади един "Шахед" струва около 30 000 – 35 000 долара, макар че има модели и за 20 000 долара, а има и по-нови версии с подобрена навигация, които могат да достигнат и до 80 000. Така или иначе обаче срещу тях съюзниците изстрелват ракети-прехващачи всяка за милиони долари - Patriot ("Пейтриът"), например, струват между 1 млн. и 5,5 млн. долара за бройка, в зависимост от варианта, докато ракетите за Системата за противоракетна отбрана на голяма височина (THAAD) достигат до 12–15 млн. долара всяка. Несъразмерно като цена както и да го погледнеш и икономически нецелесъобразно. При това експертите смятат, че Иран може да е складирал десетки хиляди дронове, затова вълните от атаки ще следват една след друга. По стотина на ден срещу всички арабски държави.

Пентагонът, разбира се, точни числа няма да представи заради оперативната секретност, но по приблизителни оценки на анализатори се смята, че в първите дни от операция "Епична ярост" са изстреляни от десетки до над 100 ракети Tomahawk, стотици авиационни прецизни боеприпаси, както и десетки противоракетни прехващачи дневно при масираните атаки на Иран.

Още: Иран е атакувал 13 държави за няколко дни. Ще спре ли дотук?

Освен че е неоправдано скъпо да стреляш с ракети за милиони срещу дронове за десетки хиляди, вторият съществен момент е, че интензивните бойни действия рискуват бързо да изчерпят запасите. Производството на тези ракети е ограничено - по около 620 ракети-прехващачи за "Пейтриът" и 80-100 ракети THAAD, което затруднява бързото попълване на липсите.

Пентагонът официално твърди, че запасите са достатъчни за текущата операция, но вече стана ясно, че висококачествените ракети не са толкова много, "колкото биха искали". А се прокраднаха и опасения, че конфликтът може да се затегне и производството е твърде бавно за такава война на изтощение.

По официални данни първите четири дни от новата война на САЩ и Израел срещу Иран са стрували 2 млрд. долара на американския данъкоплатец. Според The Atlantic цената е дори по-висока - по 1 млрд. долара дневно.

И тук съвсем очевидно, изправени пред перспективата да водят една дълга война при недостиг на ракети, логично е САЩ и съюзниците да трябва да почерпят от украинския опит. Защото Украйна пета година води война точно със същия тип терористи, които обстрелват цивилни обекти и инфраструктура с рояци от дронове. На практика страните от Персийския залив се намират в същата ситуация като, например, Одеса, която от години руснаците тероризират с дронове "Шахед", идващи откъм морето.

Още: Срам: Fox News показа украински дронове-прехващачи и ги представи за американски (ВИДЕО)

И хайде сега да си представим, съвсем хипотетично, една ситуация, при която ракетите за ПВО стават съвсем кът, а разходите за войната с всеки изминал ден главоломно набъбват. То и досега имаше информации, че Пентагонът и поне едно правителство от Персийския залив преговарят за закупуването на украински дронове-прехващачи, ама ситуацията след още някоя и друга седмица може да стане съвсем на зор.

И тогава като нищо може така да се обърнат нещата (защото съдбата обича комичните обрати), та да се наложи Доналд Тръмп този път да отиде на крака в Киев да моли Володимир Зеленски за прехващачи (украинците, нека припомним, се специализираха за тези няколко години война в разработването на всякакви дронове и определено имат еспертизата и самочувствието, извоювани в условия на живот и смърт). Та да се появи Тръмп в президенството на улица "Банкова" в Киев да иска оръжие срещу иранските дронове. Така както Зеленски му искаше през февруари 2025 г., а Тръмп и обкръжението му се подиграха в Овалния кабинет. Ами ако Зеленски му каже на Тръмп: "О, вие нямате карти"? А може даже да добави: "Вижте го как е издокаран. Защо ми идвате в костюм? Щом водите война, облечете военна униформа и тогава елате", примерно.

Разбира се, това е хипотетична ситуация, а и Зеленски няма афинитет към дебелашкия хумор. Почти.

Още: Зеленски: Украйна е готова да помогне за защитата на Близкия изток

Въпреки това наистина не знаем какво ни готви съдбата и дали надменността и арогантността от миналото няма да се окажат наказани. За момента е ясно едно - в Киев вчера, 5 март, вече обявиха, че на фона на разширяването на иранския конфликт, са получили искания от партньори за помощ срещу дроновете. И че обмислят варианти. Странното е може би само това, че Западът, за кой ли път, започна сериозно да разглежда този проблем едва сега вместо да си вземе навреме поука от руско-украинската война, която се развива пред очите ни пета година.

Автор: Елена Страхилова