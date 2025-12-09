Някой да каже на Пеевски да не пипа етническата карта

Доста интересна идея е да изкараш на улицата хора в защита на правителство, в което не участваш. Обявени като митинги срещу “политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата”, изявите на Новоначалието са по-скоро комични, отколкото политически. Пак някой иска да го убива - познато, нали. Само че този път - с протести.

Самият напън да реагираш с контрапротест на недоволството, изкарало по улиците дори тийнейджърите, е тъп. Пеевски има спешна нужда от смяна на имиджмейкърите, а и на чипа в главата си. Време е да проумее, че не всичко в този живот се постига със съизмерване - вие вадите толкова хиляди, аз ще извадя повече.

Не, далеч не са толкова прости нещата. Още: Илиян Василев: Всеки ход на Пеевски и Борисов е грешен, имат само един

Борисов дори не наднича иззад храстите

Борисов, например, се държи малко по-хитро. Дори не наднича иззад храстита като Доган на Росенец. И през ум не му минава да се изложи на риск, защото знае, че политиката е колело. Още от Тато го знае. Днес си най-горе, утре се озоваваш с едно одеяло и чифт кърпени чорапи. Затова се е покрил и се показва само във възхвала на еврото - там няма как да сгреши.

В същото време ортакът му се е емнал да показва надмощие. Протестиралите срещу него били “безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции”. Още: Пеевски посочи точните места на контрапротеста си във вторник, 9 декември

Феноменът Доганов, развил се до негов Франкенщайн, явно си прави сметка да мобилизира електорат в определени локации. Но ако се позагледаме, ще видим, че те никак не са случайни. В повечето от тях преобладава турско население и очевидно идеята на Пеевски е да разиграе етническата карта.

В спешен порядък някой трябва да му каже да не пипа неща, от които не разбира.

Дали хората от този етнос, които винаги са били част от единната българска нация и които до момента от никого и с нищо не са предизвикани да “дават отпор”, ще се вържат да го направят? Още: Мюсюлмани в отпор на Пеевски: Който разделя Родопите, го гоним с камъни!

Протестът не е бил срещу никой етнос

Твърде елементарен е този опит за манипулация. Каква омраза, какво противопоставяне, какви дрън-дрън глупости ръси Новоначалието? Няма противопоставяне на етническа или верска основа нито в протеста, нито извън него. И ходът му издава безсилие - толкова си може и няма какво друго да измисли.

Протестите, срещу които той повежда етносите, различни от българския, бяха ЛИЧНО срещу него. “Когато па...когато па...когато падне Пеевски” - чухте го всички, нали? За него персонално става дума, не за турци, роми, индианци или ескимоси.

От кой етнос е той - от вашия ли? Не, разбира се. Той е от етноса на лакомите и с религията на недосегаемите. Воден от безграничното си его, пуска разни фитили, но това може да е краят му. Има фитили, които наистина бързо пламват и докато си дръпнеш ръката, бурето с барут гръмва насреща ти. Точно това ще се получи, ако реши да ползва и провокатори на собствените си контрапротести, каквато информация изнесоха от БОЕЦ. Още: БОЕЦ предупреждава: Сигнали в МВР - Пеевски ще атакува собствените си протести за нагнетяване на напрежение

Целта му е наистина да се получат сблъсъци и дано да не успее. Никой няма нужда от битки с личните му гардове, които, както се оказва, са внушително количество.

Вероятно ще изкара някакви клети хорица по площадите, вероятно - с някой от безбройните начини за принуда, които владее. Но ще е за кратко, защото палачинката вече се е обърнала и този път ще падне точно върху него.

Вижда му се краят, както на всяко българско политическо чудо. И, както казва един зевзек във Фейсбук: “Контрапротест - добре, а контрафиле - когааа?”

Автор: Стефан Стефанов