Лакеите на Пеевски и корумпираната им телевизия

Какво видяхте на площадите? Огромно гневно мнозинство, което даже има добри обноски, предвид проблема, срещу който се изправя. Броят на хората в метрото, които се стичаха към центъра, изглеждаше като кадър от азиатски рийл. По едно време даже стотици се оказаха заклещени просто под земята, защото нямаше къде да излязат - на площада нямаше никакво място. На практика за този протест се чакаше на опашка. Но макар че гражданското стълпотворение бе толкова масово - вдъхновяващо масово и невиждано от 2013-та година - всички удържаха един фин баланс. Той е в това: Да изразиш недоволството си културно, въпреки че при толкова политически боклук за изриване не е лесно да си овладян.

Силно озадачаващи, а на места шокиращи обаче са репортажите за протестите по телевизиите. Особено когато човек ги гледа отзад-напред: първо е бил на протеста и после преравя "версията" на новините. Телевизиите съчетаха две върхови постижения. Едното на репортажната режисура, другото на манипулацията.

Вие сте видели вечерта на гражданското общество? Телевизиите разказаха за боеве по тъмните улички преди полунощ. Близки кадри като в турски сериал. Момчета с качулки, маски, подпалени контейнери. Димки и дандания, обърнати контейнери, счупени прозорци: една нощна бъркотия, при която трябва да се взираш в екрана, за да разбереш какво става. А всъщност в това нямаше нищо ново и нищо странно: обичайните и скучни ултраси, които се бият с ченгетата по мачовете всяка неделя и общо взето се знаят поименно.

Какъв би бил изводът на един невинен и наивен зрител, който гледа протестите не през собственото си око, не през социалните мрежи, а в телевизионен вакуум? Ами че нещо там става в София. Нещо са се били. Уж срещу Пеевски, Борисов и бюджета, но май само са изпуснали парата. Изглежда не е ясно какво искат, ще се посбият, потрошат, после ще им мине. Да не говорим за най-стряскащата подмяна, която вече бе забелязана: да дефинират като "протестиращи" вандалите, за да замажат разликата между граждански и радикални елементи.

Срамът за журналистиката тук е, че спонтаността на социалните мрежи се обвърза с честноста. А професионализмът на телевизиите се обвърза с корупцията.

Утехата?

Че тяхното време също приключва.

Автор: Райко Байчев

Бел. от гл. редактор на Actualno.com Ивайло Ачев: Ако това, което демонстрира полицията на снощния протест в София като методи и резултат в опазването на реда, е това, което е единственото възможно, значи всички тези полицаи трябва да си намерят друга работа. На първо място - началниците им. Едва ли има и един човек, отишъл на този протест, който да не смята, че погромът беше режисиран. Отделен, но вероятно е най-важният въпрос е КОЙ точно е режисьорът, защото смятам, че в сблъсъка между Пеевски и Борисов карти имат и двамата. Не се заблуждавайте, такъв сблъсък тече - зад кулисите, но шумът се чува.