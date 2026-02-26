На страната на кое МВР сте? Анкетата на Actualno.com

Служебното правителство попадна във вихъра на бурята още в първите си дни. Напрежението около изборите е осезаемо, а енигмата "Петрохан-Околчица" продължава да хвърля дълга сянка върху институциите. В тази заплетена история изглежда най-малкото косвено са замесени едни от най-важните държавни структури, ( с действие или бездействие), а изходът от нея неизбежно ще има и политически отражения.

Затова днес ви питаме: на страната на кое МВР сте?

Но преди да посочите своя отговор в новата ни анкета, нека припомним резултатите от предишното ни допитване. В него ви попитахме: "Вярвате ли, че случаят "Петрохан" ще бъде решен?"

37 гласа или 2% от участвалите изразиха оптимизъм, че истината ще излезе наяве и ще има осъдени - това е пълното мнозинство от читатели, които смятат, че разплитането на случая може да бъде доведено докрай.

1143 гласа или 68% - по-голямата част от нашите читатели - са убедени, че само службите знаят истината и всичко ще потъне в секретност.

351 души или 21% споделят мнението, че МВР и прокуратурата не са особено кадърни и просто няма да успеят да стигнат до истината.

140 гласа или 8% са по-скоро на позицията, че може и да стане ясно какво се е случило, но без това да доведе до реални осъдителни присъди.

А ето и днешният въпрос:

"На страната на кое МВР сте?"

а) На страната на главния секретар на МВР Мирослав Рашков - много хубаво чете от листа.

б) Подкрепям министър Емил Дечев - в него има воля да реформира министерството.

в) Реваншизмът няма да помогне - по-важно е всички да се фокусират върху провеждането на честни избори.

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.