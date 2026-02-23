Морал и игра на тронове: Поуките от случая "Стоил Цицелков"

Първи ден - има правителство, оглеждаме го. Втори и трети ден - скандал и подаване на оставка. И то не от кого да е, а от министъра за честните избори Стоил Цицелков.

ОЩЕ: Първи удар за кабинета "Гюров": Вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелков подаде оставка

Описано така това звучи като пълен провал. Служебното правителство на Андрей Гюров дойде на власт именно със силна заявка да ограничи максимално купуването на гласове, което в България е национален спорт. Така че няма начин да е нещо хубаво точно вицепремиерът за честни избори да си тръгне скоростно така. Защото:

Не може сутринта да публикуваш в профила си във Facebook публикация, с която демонстрираш, че непримиримо ще отстояваш себе си в борба за честни избори и преди да е станало и обяд да подадеш оставка, цитирайки същата публикация, но пред медиите. Какво точно са очаквали новите министри - всеобща радост и то точно от най-големите ла*номети, които незнайно защо още се наричат "медии" и успяха за толкова години да създадат сред обществото ни впечатлението, че точно това са медиите?

Не може преди изобщо да бъде назначен някой да не се оценят рисковете от публична гледна точка. Отнася се за всеки в това правителство - на ла*нометите службите и прокуратурата първи им снасят "пикантна" информация за всичко, когато трябва да има удар срещу някого. Ако това не е предвидено, тогава как да очакваме правителството да намери начин и верния изход при решаване на далеч по-сложни проблеми?

От друга страна, казусът с Цицелков е приключен. Днес, 23 февруари, нещата са затихнали и щетите са максимално ограничени. Което все пак показва, че има потенциал за мисъл в кабинета.

И накрая, няколко думи специално за Тошко Йорданов. Да, Цицелков е хванат да шофира пиян и е наказан за това. Но Йорданов и себеподобните му отдавна са получили присъда за гнусното си държание - и ще си я видят на изборите. Те всъщност добре я знаят отсега - затова и като за бис изливат и изливат най-доброто от себе си. А и играят последно 10, спор няма. Но ... всичко се връща. В българското правосъдие не вярва никой, обаче съдбата има странни хрумвания понякога - ОЩЕ:

Автор: Ивайло Ачев