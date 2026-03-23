Очаквате ли реална промяна в управлението на България след изборите? Анкетата на Actualno.com

За пръв път от доста време насам се задават по-сериозни размествания в българската политика. Генерални промени в конструкцията на следващия парламент със сигурност ще има - както заради появата на нови претенденти, така и заради оттеглянето на други.

На сцената се появява "Прогресивна България", която единодушно - според социолозите - ще спечели изборите. Въпросът е с колко. В същото време при по-малките формации предстои и сътресения - някои от тях вероятно ще напуснат парламента (ИТН), а други са на ръба, но все пак може да се класират - напр. БСП на Крум Зарков и "Меч". В допълнение - появяват се и нови проекти като "Сияние" на Николай Попов, бащата на Сияна - участник, който също може да разбърква картите.

Предвид всички тези заявки в днешната анкета питаме нашите читатели:

Преди да посочите своя отговор в анкетата ни (опциите са в края), ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него зададохме въпроса:

"Печелят ли САЩ и Израел войната срещу Иран, или вече затъват в нея?"

167 гласа (19 %) заявиха, че надмощието им е очевидно и Иран няма полезен ход."

698 гласа (81 %) са на обратното мнение, че "Иран ги въвлича в скъп и дълъг конфликт, от който няма измъкване."

А ето и опциите за днешната анкета:

Очаквате ли реална и по-сериозна промяна в управлението на България след изборите?

а) Да. Новите играчи и разместванията ще доведат до осезаема различна политика.

б) Не. Властта ще се разпредели по нов начин, но ще остане пак толкова корумпирана.

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.