Прекаляват с най-силното оръжие: ПП-ДБ не може да лежат само на протестите

Бойко Борисов и Делян Пеевски правят нещо гадно. Делян Пеевски и Бойко Борисов правят нещо още по-гадно. Затова – да ги спрем, бързо на протест пред Партийния дом (защото това не е Народното събрание на България, а на уж отишлия си комунистически режим). Това се превърна в политическата програма на ПП-ДБ за последния вече над месец.

Протестът се оказа отново мощно оръжие, след като няколко години поред обществената енергия беше стигнала нулево ниво на мощност. Но нашите управляващи, т.нар. силни мъже в държавата (страшно са силни в коремните мускули особено) вършат толкова много свинщини, че това не може да продължи вечно. И гневът пак избухна.

Само че ПП-ДБ вече опитват да ползват този факт и фактор като оръжие за всичко. Вчера беше Изборният кодекс и как ще гласуваме – безспорно важна тема. И пак мотото на протеста беше в дух на готви се измама, която руши тъканта на обществото и държавата.

Дотук добре – но лично аз се питам дали не сме близо до предозиране? До отегчение? До въпроса "е аз всяка сряда/четвъртък ли ще ходя по улиците след работа/лекции/училище да предупреждавам управляващите безполезници да кротуват с поредната си щуротия и като ще е така, защо изобщо са ми каквито и да е депутати, като трябва да съм постоянно аз, с още много като мен"? Протестът снощи приключи за малко повече от час – дойдоха хора, не са били един-два файтона, както вече редовно става на борещи се срещу цялата ЕС Вселена патриоти, обаче е показателно сравнението с предишните протести –

СНИМКА: Actualno.com

ПП-ДБ вече дават заявки, че искат пълно мнозинство в следващия парламент. Да, за истински реформи трябва да разполагаш с пълната власт. Ако си в коалиция, винаги си зависим – да не говорим какво наследство заварваш, колко кадри на ГЕРБ и ДПС са на ключови места в администрацията, в държавни предприятия, в кръгове от фирми, от които зависят големи икономически процеси, влияещи решаващо на живота ни. Но пълното мнозинство е адски трудно постижимо – и протестът е само един от инструментите. Другият – да правиш като Левски. Да обикаляш неуморно цяла България (в днешно време не само в реалността, а и във виртуалната реалност) и да си измислил как да привлечеш за каузата си хора, които досега или не са ти обръщали внимание, или открито са те отхвърляли. Да си направиш добре сметката кой може да ти е нов съюзник и как да го привлечеш –

Правят ли такава кампания ПП-ДБ? Всеки да си отговори сам – аз лично не го усещам. Защото е много лесно да викнеш колко са лоши Борисов и Пеевски – при тях просто не можеш да намериш нещо хубаво и разумно – обаче не е достатъчно. Протест лесно се прави с гневни хора – но гневът не е устойчива величина. И определено гневът на улицата в България не преминава в гняв пред изборните урни – ако беше така, отдавна щяхме да видим над 60% избирателна активност на някои избори.

Затова ПП-ДБ е крайно време да си опичат акъла. Защото отново става късно!

Автор: Ивайло Ачев