"Няма да им позволим да освинят изборите!": Протест в София поиска 100% машинен вот (ВИДЕО)

Навреме около 18.00 часа започна протестът в София за 100% машинен вот, чиито организатори са "Продължаваме промяната - Демократична България", "Правосъдие за всеки", Обединение "Честни избори" и платформата "Ти броиш". Протестът беше плануван да съвпадне със заседанието на правна комисия в парламента, но то беше отменено, с което се отложи предложението на ПП-ДБ за 100% машинен вот. В началото на протеста бяха изброени купувачи на гласове и местата, където те действат. Прозвуча и песен, осмиваща Пеевски.

Протестиращите носят плакати, на които има призиви за честни и свободни избори, както и за 100% машинно гласуване. Още в началото на протеста бяха блокирани за движение булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков".

"Битката тепърва предстои и това, което трябвда да се случи, за да се отслабят, е да се проведат честни и прозрачни избори. Какво е нужно за това - на първо място, служебният кабинет да не си затваря очите пред схемите за купуване на гласове и контролиран вот. Служебният кабинет да се разправи по законен начин с всички купувачи на гласове", заяви Йордан Иванов от ДСБ. Той подчерта, че трябва да има 100% машинно гласуване, електронно отчитане на резултата и гражданско недоволство. ОЩЕ: Правна комисия падна: Засега няма да се гледа предложението за изцяло машинен вот

Охраната на Пеевски

По време на откриването на протеста беше повдигнат въпросът за охраната на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, която от ПП-ДБ предлагаха да отпадне, но днес мнозинството отхвърли.

"Благодарим ти Слави, благодарим ти Тошко, ИТН промениха гласуването си и запазиха охраната на Делян Славчев Пеевски и Бойко Методиев Борисов. Толкова струва една любов за 58 минути - 2.5 млн. лв.- две детски градини", заяви Найо Тицин в началото на протеста. ОЩЕ: "Продължаваме промяната - Демократична България" свика протест за 100% машинен вот

Протестът на живо:

18.00 ч. Започна протестът за 100% машинен вот, блокирани за движение са булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков"

18.30 ч. Изказване на заместник-председателя на ДСБ Йордан Иванов, според когото трябва да има 100% машинно гласуване, електронно отчитане на резултата и гражданско недоволство.

19:15 ч. Партии, които според социологическите проучвания няма да влязат в парламента, подкрепят хартиения вот к скенерите. Това заяви Стоил Цицелков от обществения съвет на ЦИК и член на Обединение за честни избори "Очи". Той припомни, че машините се използват и в Белгия, а онлайн гласуване има в Германия и Франция. "Никъде в Европа не се гласува със скенери". Цицелков още заяви, че е бил във Венецуела и нарече управляващите "мадуровци". "Мадуро го хванахме чрез машините", каза той.

19:25 ч. На трибуната излезе Ивайло Мирчев. "Днес Пеевски и Борисов си купиха политическите чалгари на Слави, за да си запазят охраната. Главният прокурор е техен, главният секретар на МВР е техен, ДАНС е техен. Всички служби са техни. Всички институции продължават да бъдат техни", заяви той.

19:27 ч. "Много се радвам, че пак се събрахме колкото бяхме на първия протест за бюджета. Силно се надявам да не се събираме колкото бяхме на втория и третия", обяви пред събралите се Асен Василев. Той заяви, че с гласовете на БСП и ИТН парите за две детски градини бяха дадени за охраната на Борисов и Пеевски. "За да не трябва да се събираме за това безобразие през ден, трябва на изборите да гласуваме за хора, които няма да крадат и да опазим вота".

19:36 ч. В края на протеста Асен Василев призова за готовност за още протести срещу изменения в изборния кодекс, които могат да "откраднат изборите".

Проявата приключи официално малко преди 20 часа с химна на Република България.