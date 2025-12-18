Камерите на мълчанието

Случаят със 138. СУ "Проф. Васил Златарски" и скритите камери в тоалетните е скандален и абсолютно недопустим. Разбира се, тепърва е важно да се изясни всичко - кой крив, кой прав и кой кога, защо и какво е правел. Има сериозни разминавания между версиите на полицията и на задържания директор Александър Евтимов, но при всички положения е ясно едно - че става дума за тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на ученици.

Принципът на "whistleblower"-а

Случаят е достатъчно скандален, за да се размине. Нещо друго обаче прави тревожно впечатление. Мълчанието. На родители, а вероятно и на учители.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви, че сигналът е подаден от леля на ученичка. И след като новината е гръмнала по медиите, изведнъж с органите на реда са се свързали много родители, за да свидетелстват по случая. Самите майки и бащи на ученици признават, че за камерите се е говорело и е имало подозрения и преди намесата на полицията. Пак по официална информация пък е имало поне един класен ръководител, на който директорът е показвал записи.

Защо са мълчали всички тези хора тогава?

В българското училище често апатията и страхът удължават недопустими казуси като този. Там, по отношение на повдигането на неудобни въпроси и сигнализиране за нередности, се работи на принципа на "whistleblower"-а. Терминът от английски обозначава лице, което подава сигнал или разкрива информация за незаконни, неморални или несправедливи практики. Обикновено само лице. Като някоя смела леля например. И след това о, чудо, се оказва, че има още много хора, които имали същите подозрения, същата информация и същото недоволство.

Но мълчат. Защото не им се занимава. Или защото ги е страх от последствия или саморазправа.

Поне когато са намесени децата ни обаче, би трябвало да ни дойде малко повече кураж и да сме малко по-активни. Утре педофили може да купуват клипове с тях, само защото сме били нерешителни. Хубавото все пак е, че тук-таме са останали и смели и непримирими хора, които повеждат битките за справедливост. Една "леля" доказа, че мисли за децата повече от родителите им дори. Би било добре обаче обезвреждането на следващата бомба да не е отново дело на самотен сапьор.

