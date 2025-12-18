Кабинетът подаде оставка:

Камерите на мълчанието

18 декември 2025, 08:56 часа 466 прочитания 0 коментара
Камерите на мълчанието

Случаят със 138. СУ "Проф. Васил Златарски" и скритите камери в тоалетните е скандален и абсолютно недопустим. Разбира се, тепърва е важно да се изясни всичко - кой крив, кой прав и кой кога, защо и какво е правел. Има сериозни разминавания между версиите на полицията и на задържания директор Александър Евтимов, но при всички положения е ясно едно - че става дума за тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на ученици.

Принципът на "whistleblower"-а

Случаят е достатъчно скандален, за да се размине. Нещо друго обаче прави тревожно впечатление. Мълчанието. На родители, а вероятно и на учители.

Още: Учител от 138 СУ в защита на директора: Много добър човек е, правеше ни подаръци и тиймбилдинги

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви, че сигналът е подаден от леля на ученичка. И след като новината е гръмнала по медиите, изведнъж с органите на реда са се свързали много родители, за да свидетелстват по случая. Самите майки и бащи на ученици признават, че за камерите се е говорело и е имало подозрения и преди намесата на полицията. Пак по официална информация пък е имало поне един класен ръководител, на който директорът е показвал записи.

Защо са мълчали всички тези хора тогава?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: iStock

В българското училище често апатията и страхът удължават недопустими казуси като този. Там, по отношение на повдигането на неудобни въпроси и сигнализиране за нередности, се работи на принципа на "whistleblower"-а. Терминът от английски обозначава лице, което подава сигнал или разкрива информация за незаконни, неморални или несправедливи практики. Обикновено само лице. Като някоя смела леля например. И след това о, чудо, се оказва, че има още много хора, които имали същите подозрения, същата информация и същото недоволство.

Но мълчат. Защото не им се занимава. Или защото ги е страх от последствия или саморазправа.

Още: Психолог: Скрити камери в тоалетни в училище са грубо посегателство над децата

Поне когато са намесени децата ни обаче, би трябвало да ни дойде малко повече кураж и да сме малко по-активни. Утре педофили може да купуват клипове с тях, само защото сме били нерешителни. Хубавото все пак е, че тук-таме са останали и смели и непримирими хора, които повеждат битките за справедливост. Една "леля" доказа, че мисли за децата повече от родителите им дори. Би било добре обаче обезвреждането на следващата бомба да не е отново дело на самотен сапьор.

Автор: Десислава Любомирова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Тоалетни Камери Александър Евтимов 138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"
Още от Актуално коментира
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес