Близка до Русия държава разпусна всички политически партии и иззе активите им

Военното правителство издаде указ за разпускане на всички политически партии, които вече бяха принудени да преустановят дейността си след преврата преди 4 години в Буркина Фасо, предаде Al Jazeera.

Министерският съвет на западноафриканската държава прие указа в четвъртък на фона на продължаващите репресии на правителството срещу противниците му, докато то се бори да овладее бунтовниците, свързани с "Ал Кайда" и "Ислямска държава" (ИДИЛ).

Разпускане и изземване на активите

Още: ЧВК Вагнер и случаи на канибализъм в Африка: Трибуналът в Хага се заема

Министърът на вътрешните работи на Буркина Фасо Емил Зербо заяви, че решението е част от по-широки усилия за "възстановяване на държавата" след предполагаеми широко разпространени злоупотреби и дисфункции в многопартийната система на страната.

Зербо заяви, че правителствена оценка е установила, че увеличаването на броя на политическите партии е подхранило разделенията и е отслабило социалното сближаване.

Указът разпуска всички политически партии и политически формации, като всички техни активи сега ще бъдат прехвърлени на държавата.

Преди преврата страната имаше над 100 регистрирани политически партии, като 15 бяха представени в парламента след общите избори през 2020 г.

Източник: iStock

Още: Много повече са жертвите на клането в Буркина Фасо през август 2024 г.

Сближаване с Русия

Буркина Фасо се ръководи от капитан Ибрахим Траоре, който завзе властта с преврат през септември 2022 г., 8 месеца след като по-ранен военен преврат свали демократично избрания президент Рош Марк Каборе.

Военните лидери на страната прекъснаха връзките си с бившия колониален владетел Франция и се обърнаха към Русия за подкрепа в областта на сигурността.

През 2024 г., като част от мерките си срещу опозиционните гласове, правителството нареди на доставчиците на интернет услуги да спрат достъпа до уебсайтовете и други цифрови платформи на BBC, Гласът на Америка и Human Rights Watch.

Още: Путин изтегля паравоенна бригада от Африка за защита на Курск

След като се отдръпна от Запада, Буркина Фасо обедини сили със съседните Мали и Нигер, също управлявани от военни правителства, за да сформира Алианса на държавите от Сахел (AES) в опит да засили икономическото и военното сътрудничество в региона.