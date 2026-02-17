"Хора с кирки прииждат отвсякъде": Довчера пасище, днес поле на "треска за злато"

Място, което до миналата седмица е било пасище за добитък, оградено с бодлива тел, днес се е превърнало в най-новия епицентър на златна треска, обхванала цяла страна, предаде АФП.

Става въпрос за Южна Африка, където в източните покрайнини на Йоханесбург се стичат десетки златотърсачи.

Те идват в малкия град Спрингс, на приблизително 50 километра източно от Йоханесбург, ровейки се в пръстта в търсене на злато. Това напомня за треската, създала Йоханесбург – финансовата столица на Република Южна Африка, в началото на 20 век.

Нашествие на златотърсачи

Златотърсачите, снабдени с кирки, идват изведнъж.

"Плъзнаха като вирус", коментира охранителката Принцес Токо Млангени, спомняйки си за първата им поява на 8 февруари.

Внезапното нашествие в Спрингс – родното място на Нобеловия лауреат за литература от 1991 г. Надин Гордимър, е отражение на по-голяма златна треска в световен мащаб. Цената на благородния метал се повиши до над 5000 щатски долара за тройунция, което е двойно над нивото ѝ през януари.

Никълъс, брат на Млангени, обяснява, че нашествието в градчето започнало, когато човек, който копаел дупка за кол на ограда, забелязал необикновен оттенък на почвата и я промил с вода. Новината се разпространила в социалните мрежи и само за дни полето се изпълнило с ентусиазирани златотърсачи, предаде БТА.

Повечето от тях търсят по-скоро начин да оцелеят, отколкото богатство, в страна, в която безработицата е около 32% по официални данни.

Източник: Getty Images

Засега успехът е умерен

Млангени също изпробвала късмета си, но намерила много малко количество злато.

Други обаче са по-настоятелни.

Сиябонга Сидонтса пълни чували със земя. "Дойдох във вторник. Живея на 30 минути пеша и връщам чувалите обратно с това", казва той, сочейки ръчната количка, която използва.

Той обработва по 10 чувала почва на ден и за 5 дни досега е спечелил 450 ранда (по-малко от 30 щатски долара) – повече, отколкото изкарва за седмица, откакто е загубил работата си като градинар преди 5 години.

Някои екипи работят по-мащабно, товарейки малки самосвали. Мъжете копаят, работейки по джапанки из гъстата черна пръст. Жените носят товара до превозните средства. Една от тях се промъква между насипите под зоркия поглед на крави, изгонени от пасището си.

"Трябва да отворят истинска мина тук, за да има къде да работим", смята Сидонтса.

Република Южна Африка е известна с богатствата си на полезни изкопаеми. Страната вече преживя подобна еуфория през 2021 г, когато кристалоподобни камъни предизвикаха диамантена треска, а експертите установиха, че всъщност става дума за кварц.