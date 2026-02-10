Самолет с 55 души на борда се разби край брега на Индийския океан (ВИДЕО)

Самолет на сомалийска авиолиния катастрофира малко след излитането си от летището в столицата Могадишу във вторник, 10 февруари. Той е излетял от летище "Аден Аде", като се е насочил към град Гуриел, но бързо е срещнал проблеми във въздуха. Самолетът на авиокомпания Starsky, изглежда, се е разбил на брега на Индийския океан, който се намира точно до летището. Видеоклипове, публикувани в X, показват пътници, които напускат самолета и си тръгват. По първоначална информация - няма жертви и пострадали.
A StarSky Fokker 50 crashes shortly after departure from Mogadishu Aden Adde International Airport, Somalia.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 10, 2026
According to local reports all passengers have safely evacuated. pic.twitter.com/pYULsbv2Rm
Още: Медицински хеликоптер се разби в Либия (ВИДЕО)
55 пътници на борда
Служители на летището в столицата на източноафриканската страна потвърдиха, че на борда на самолета са били 55 пътници, никой от които не е пострадал (по информация от местни източници). Всички са били евакуирани безопасно.
Според местни медии самолетът е срещнал технически проблеми по-малко от 15 минути след излитането. Смята се, че след това е опитал да се върне на летището, но е излязъл от пистата.
Снимка на самолета на брега след катастрофата показва, че дясното му крило е счупено и стърчи под ъгъл.
🚨Breaking: A passenger plane of a Somali airline crashed on the shore of the Indian Ocean— NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2026
The landing on the shallow water was rough, with one of the wings literally torn off, but there was no fire.
Everyone is alive, and no one was injured.
There were 55 people on board.… pic.twitter.com/2ofF1Y1oS3
Още: Изчезналият по-рано самолет се е разбил, всички на борда му са загинали
Официално разследване и обещания за модернизация
Сомалийската гражданска авиационна администрация (SCAA) започна официално разследване на причините за катастрофата. Летище „Аден Аде“ беше временно затворено, за да могат спасителните служби да достигнат брега, но впоследствие е възобновило нормалната си работа, предаде Express.co.uk.
🚨✈️ BREAKING: A StarSky Aviation Fokker 50 crashed shortly after takeoff from Mogadishu’s Aden Adde International Airport. All passengers and crew were safely evacuated, according to local reports. pic.twitter.com/ZBg4FJ0FGR— Egiptus Entertainment LLC ® (@egiptusENT) February 10, 2026
Министърът на авиацията Абдикарим Абдов Хайдар заяви, че властите са ангажирани с модернизирането на летищната инфраструктура след инцидента, и призова местните превозвачи „да заменят остарелите самолети с нови“.
Още: Частен самолет се разби в Индия, загина политик (ВИДЕО)