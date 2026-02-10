Любопитно:

10 февруари 2026, 17:09 часа 152 прочитания 0 коментара
Самолет с 55 души на борда се разби край брега на Индийския океан (ВИДЕО)

Самолет на сомалийска авиолиния катастрофира малко след излитането си от летището в столицата Могадишу във вторник, 10 февруари. Той е излетял от летище "Аден Аде", като се е насочил към град Гуриел, но бързо е срещнал проблеми във въздуха. Самолетът на авиокомпания Starsky, изглежда, се е разбил на брега на Индийския океан, който се намира точно до летището. Видеоклипове, публикувани в X, показват пътници, които напускат самолета и си тръгват. По първоначална информация - няма жертви и пострадали.

55 пътници на борда

Служители на летището в столицата на източноафриканската страна потвърдиха, че на борда на самолета са били 55 пътници, никой от които не е пострадал (по информация от местни източници). Всички са били евакуирани безопасно.

Според местни медии самолетът е срещнал технически проблеми по-малко от 15 минути след излитането. Смята се, че след това е опитал да се върне на летището, но е излязъл от пистата.

Снимка на самолета на брега след катастрофата показва, че дясното му крило е счупено и стърчи под ъгъл.

Официално разследване и обещания за модернизация

Сомалийската гражданска авиационна администрация (SCAA) започна официално разследване на причините за катастрофата. Летище „Аден Аде“ беше временно затворено, за да могат спасителните служби да достигнат брега, но впоследствие е възобновило нормалната си работа, предаде Express.co.uk.

Министърът на авиацията Абдикарим Абдов Хайдар заяви, че властите са ангажирани с модернизирането на летищната инфраструктура след инцидента, и призова местните превозвачи „да заменят остарелите самолети с нови“.

Димитър Радев
