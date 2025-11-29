Нов рекорд от руски атаки за 24 часа: Опорките на Путин за фронта лъщят ярко (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако украинската армия не се оттегли от окупираните от Русия украински земи (в руската конституция още преди 3 години Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област бяха вписани като руски територии без руската армия и до днес да ги владее изцяло), "ние ще постигнем това със силата на оръжието" - думите на руския диктатор Владимир Путин от 27 ноември бяха претворени в опит за действия на фронта на 28 ноември. За изминалото денонощие, съгласно данните на украинския генщаб, е поставен нов рекорд по бойни сблъсъци – цели 311. За сравнение, на 27 ноември бяха 247. Това е първият такъв случай досега в пълномащабната война между Русия и Украйна. Предишният рекорд беше поставен на 14 декември 2024 година, когато все още в Курска област вреше и кипеше – припомнете си за какви числа ставаше въпрос тогава - Още: Севернокорейският ефект в Курск: Безумно число руски пехотни атаки за 24 часа (ОБЗОР – ВИДЕО)

Въпреки огромните руски усилия и нечовешкият натиск, фронтовата линия в Украйна не е застрашена от неизбежен колапс – както и въпреки налаганите от Путин и Кремъл наративи. Заключението е на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Институтът е направил подроебн анализ на твърденията на Путин за ситуацията на фронта в Украйна, които той изрече на 27 ноември, при визитата си в Бишкек, Киргизстан. Тогава си пролича за пореден път колко Путин всъщност разбира и на какво от думите му може да се вярва, след като дори не уцели името на един от ключовите градове в Украйна, където сега се водят бойни действия, припомнете си: Путин превзема несъществуващ на фронта град в Украйна: Изпуши ли съвсем главата на диктатора? (ВИДЕО)

Специално що се отнася до Константиновка, която е считана за входа от юг на север към агломерацията Славянск – Краматорск и чието име Путин явно не знае или няма изобщо представа къде е, ISW изчислява, че към момента руснаците владеят 0,07% от територията на града. В него още има 4000 цивилни, според Петро Андрющенко, съветник на украинския кмет на Мариупол. Руските сили атакуват от село Олександро-Шултино към Константиновка, като засега става въпрос за хвърляне на малки щурмови групи, оцелелите от които войници да се натрупват постепенно в града, да овладяват нови позиции и да напредват. Такава е руската тактика в Покровск, но колко трудно вървят нещата е видимо, след като вече 120 дни руски части водят боеве в рамките на града и не могат да го превземат. Че и на руснаците не им се мре с желание да удовлетворят имперските амбиции на Путин, въпреки пропагандните дитирамби, вижте доказателство в долното видео – Още: Русия намери отговор на най-ефективното украинско оръжие за сухопътната война: Украински анализ

The video shows the Russian army’s idea of “discipline” as soldiers tie two of their own “heroes” to a tree and beat them for trying to run from their positions.



Video includes subtitles. pic.twitter.com/pTEfWJLFTV — WarTranslated (@wartranslated) November 28, 2025

Путин продължава да твърди, че руснаците са завладели Купянск – нещо, което дори руските военнопропагандни телеграм канали, меко казано, поставиха под съмнение. Според оценка на ISW на база геолокализирани видеокадри, руските сили контролират едва малко под 16% от града. Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец подробно обясни докъде са стигнали руснаците в Купянск и колко са закъсали. И още – Путин говори как над 70% от Покровск са в руски ръце, а Покровск и Мирноград са напълно обкръжени. Малко под 65% от Покровск са под руски контрол (градът заема площ от едва под 30 квадратни километра), едва 10% от Мирноград – също, като още няма никакво сериозно потвърждение, че агломерацията Покровск и Мирноград е обкръжена. ISW добавя и, че 2,16% от Северск (спомагателното направление южно от Лиман) са превзети, докато Путин твърди, че една пета от града бил "освободен". А във Вовчанск руснаците владеят малко над 35% от територията, като там боевете текат вече над 560 дни, след като руската армия влезе в северната част на Харковска област за втори път на 10 май 2024 година. "Въпреки че ситуацията в определени сектори на фронта е сериозна, особено в Покровското направление и в направлението към Гуляйполе (Запорожка област), където руската армия има позиции вече на 2 километра източно от града, повечето твърдения на Путин са преувеличени и не съответстват на реалността на бойното поле, която той твърди, че представя", категорично казват анализаторите на ISW. И са категорични, че руската армия напредва с пешеходно темпо в Украйна, а сухопътната война в момента отговаря на определенията в учебниците по военно дело за позиционна. Показателен е и сутрешният обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора", пълен с общи приказки – напредваме във Вовчанск (566 дни вече), в Константиновка се водят боеве за жп депото (т.е. не е превзето), в Покровск се водят операции и боеве за разчистване на северните покрайнини на града, в Мирноград се водят боеве в градската зона. Друг руски Z-канал в лицето на "Рибар" набляга как при Северск било завзето село Васюковка.

Rare footage from AFU's 14th Mechanized Brigade.

RU mechanized assault toward Kupyiansk, in Petropavlivka.

they failed to cross the bridge

2xBTR,1xMTLB,5xquads,4xbikes losthttps://t.co/mwHST4xs2Z pic.twitter.com/KxFolPcmx1 — imi (m) (@moklasen) November 28, 2025

Твърденията на Путин са явен негов опит да представи картина на неизбежна руска военна победа и затова сега да бъдат договорени такива параметри за мирно споразумение, че да удовлетворяват всичко каквото той иска, смятат още от ISW. Още една точка на руските атаки е хибридната война за корупционния скандал в Украйна с "Енергоатом" - Дмитрий Песков, говорителят на Путин, заяви пред придворния кремълски журналист Павел Зарубин, че политическият скандал в Украйна се разраства и това унищожава политическата система там. Какви ще са последствията, Песков не можел да коментира, но ситуацията за Украйна била тежка. Интересно как една система се разрушава, след като открива корупцията и я отстранява – дефиницията за такива действия е "оздравителен процес". Още по-интересното е как корупцията в Украйна сега се бута да е по-важен въпрос от руските военни престъпления в Украйна, от постоянните бомбардировки, сриващи жилищни сгради и убиващи спящи в тях хора - Още: Ермак: Отивам на фронта. Отвратен съм - тези, които знаят истината, не ме защитиха

Kremlin spokesman Dmitry Peskov claims the growing corruption scandal in Ukraine is shaking the country’s political system and will have “very negative consequences” for Ukraine. pic.twitter.com/AIIlEv9pDE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 28, 2025

Колко може да се вярва изобщо на Путин – беларуската опозиционна медия NEXTA публикува компилация от публични негови изявления през годините заради твърдението му от тази седмица, че Русия нямала намерение да напада Европа и добре, щом европейците искали, Руската федерация щяла да приеме закон по въпроса. Заради това и няколко примера как Путин говори нещо и после става обратното – например с Крим, с промяната на руската конституция, за да е президент повече мандати или за увеличението на пенсионната възраст в Русия:

👉Putin yesterday proposed to “formally declare” that Russia has no intention of attacking Europe



And here are some other promises he has made over the past 25 years:



📍Not to rewrite the Constitution for himself.

📍Not to seize Crimea.

📍To pursue a peaceful foreign policy.… pic.twitter.com/NGaa0V1NQl — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2025

Предвид всичко това обаче Европа продължава да действа изключително предпазливо. Италианският министър на отбраната Гуидо Гросето заяви, че на Украйна не ѝ трябвали европейски войници, а условия за сигурност. Какви може да са тези условия, след като Путин за пореден път ясно показва, че иска оръжието да говори, Гросето не каза. Но за сметка на това говори за икономическо възстановяване на Украйна – такова нещо може да стане само след устойчив край на войната и гаранции за сигурност, които спират Путинова Русия отново да нападне. Но Гросето счита, че за да се помогне на Украйна с войници, трябвало да се пратят 200 000 – 300 000 и точно това всъщност е разковничето на демагогията му: в Европа няма необходимото настроение и тя още не е поставена под директен руски натиск, за да го направи. Руската хибридна война е изключително ефективно оръжие, а Кремъл явно не предизвиква наведнъж всички на Стария континент необратимо и действа на принципа "разделяй и владей" - Още: Ултиматумът на Тръмп изтече, а Украйна не се отказва от земите си въпреки Путин. Силна резолюция за мира в ЕС (ОБЗОР – ВИДЕО)

🇮🇹🇺🇦 According to the Italian Defence Minister, there should be no Western troops on Ukrainian soil. Instead, Italy believes Ukraine needs long‑term security conditions, economic aid, and reconstruction of hospitals and schools, not foreign boots.



He warned that deploying… pic.twitter.com/wHBuHJhetl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 28, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На 28 ноември руснаците са хвърлили 50 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 83 по-малко на дневна база. В Курска област на Русия, където уж руснаците прогониха напълно украинските сили още по Великден, са пуснати 5 от авиобомбите. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2998 изстреляни снаряда, като това е с около 470 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала около 1721 FPV дрона, което е с около 1100 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб. Занижените числа на изстреляни снаряди, дронове и хвърлени бомби са логични, защото при такова количество пехотни атаки не може да има големи бомбардировки, тъй като това застрашава и опитващите се да напреднат руски войници.

BOOM! In just three days, Ukrainian Unmanned Systems Forces have taken out three high-value Russian air defense systems. Operators from the Asgard UAV battalion, part of the 412th Nemesis Brigade, in coordination with the 12th Special Ops Center and GUR’s Kabul-9 unit,… pic.twitter.com/aeIJ65c7gK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 28, 2025

В Покровското направление са отбити цели 82 руски пехотни атаки, твърди украинският генщаб. Още 56 са извършени в съседното от юг Олександриевско направление, което вече е отправна точка и за руския напредък към Гуляйполе, Запорожка област. Към Гуляйполе отделно има 17 руски пехотни атаки. В най-западната част на Запорожка област, при Орехов, са станали 11 руски пехотни атаки. На североизток от Покровск, откъм Торецк към Константиновка е имало 31 руски пехотни атаки. В Лиманското направление са извършени 38 руски пехотни атаки – интересни данни от украински военни там сочат, че в руските части в това направление има доста африкански наемници, а в съседното му от юг Славянско направление (Северск) – 17. В Купянското направление е имало 11 руски пехотни атаки, което на фона на общата бойна активност всъщност не е много и за пръв път от няколко седмици изобщо има двуцифрен брой руски пехотни атаки за 24 часа в това направление. Още 10 руски пехотни атаки са станали при Вовчанск, в най-северната част на Харковска област.

Operators of Ukraine’s 8th Special Operations Regiment successfully conducted a mission in the Donetsk region. During the operation, they identified and destroyed a fiber-optic FPV drone positioned in standby mode for a strike, neutralizing the threat moments before launch. In… pic.twitter.com/impTfybFQK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 28, 2025

Само глупак не би видял сложната оперативна ситуация при Гуляйполе, пише украинският военен телеграм канал "Офицер". "Случват се доста неприятни, но очевидни неща, когато самият принцип на същите лъжи в докладите до командването се отразява дори в подаването на такава информация на обществото, за да се затварят очите, да се избягва отговорност и с цел да се скрият всички проблемни моменти. Това вероятно е проблем с манталитета на нашите хора, или по-скоро как системата ги формира - слаби хора, за които е по-лесно да лъжат, да си спасяват задниците сега", добавя каналът, създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

Ukraine's 210th Assault Battalion drone operators disrupted Russian mining operations in Zaporizhzhia region, eliminating two soldiers attempting to lay mines and shoot down Ukrainian drones. pic.twitter.com/0Q7DW1IYzp — WarTranslated (@wartranslated) November 28, 2025

За да рушат украинската логистика по успешно, руснаците вече бомбардират с квадрокоптери и пътища, които са покрити с антидрон мрежи. Мрежите спират доста ефективно по-малки, FPV дронове – Още: От дъното на морето до фронта: Средството, което спира руските дронове в Украйна (СНИМКИ)

Russians have begun destroying anti-drone corridors along logistics routes. pic.twitter.com/3lYHKUdIWT — WarTranslated (@wartranslated) November 28, 2025

Украинският президент Володимир Зеленски съобщава, че тази нощ Руската федерация е изстреляла почти 600 далекобойни дрона и 36 ракети по цели в Украйна. Основната цел беше Киев - Още: Руски крилати ракети и "Кинжал" по Киев, в Крим гори летище Саки, Таганрог и Афипската рафинерия - също (ВИДЕО)