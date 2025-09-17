Лодка с мигранти се запали край Либия, десетки загинаха

Поне 50 души загинаха, след като плавателен съд, превозващ 75 судански бежанци, се запали близо до либийското крайбрежие, съобщи Международната организация по миграцията (IOM), цитирана от "Ал Джазира". Агенцията на ООН за миграцията заяви, че е предоставила медицинска помощ на 24 оцелели. "Необходими са спешни действия, за да се сложи край на подобни трагедии в морето", публикува филиалът на IOM в Либия в "X".

През миналия месец поне 68 бежанци и мигранти загинаха, а десетки изчезнаха след като лодка потъна край бреговете на Йемен.

Миналата година поне 2 452 мигранти или бежанци загинаха или изчезнаха в Средиземно море, което го прави един от най-смъртоносните маршрути за бежанци.

Либия, която е дом на около 867 055 мигранти, се е превърнала в транзитна точка за мигранти и бежанци, опитващи се да достигнат Европа след падането на либийския лидер Муамар Кадафи през 2011 г.

По време на управлението на Кадафи африкански мигранти намираха работа в страната, богата на нефт. Но след неговото сваляне Либия е потънала в въоръжен конфликт между различни милиции.

Тази трагедия е най-новата сред многото, сполетели бежанци и мигранти, предприемащи опасното пътуване през Средиземно море от Африка към Европа.

Правозащитни организации и агенции на ООН документират систематични злоупотреби срещу бежанци и мигранти в Либия, включително изтезания, изнасилвания и рекет. През последните години ЕС е засилил усилията си за намаляване на миграцията, включително чрез предоставяне на оборудване и финансова помощ на либийската брегова охрана – квазимилитарна организация, свързана с милиции, обвинявани в злоупотреби и други престъпления.

НПО-тата посочват, че постепенното закриване на държавните операции по търсене и спасяване е направило пътуванията през Средиземно море още по-опасни.

Те също така осъждат това, което възприемат като наказателни действия от страна на държавите срещу благотворителни организации, работещи в Средиземно море.

В резултат на това много хора, бягащи от конфликти и преследвания, са се оказали блокирани в Либия, често задържани при условия, които правозащитните организации описват като нечовешки.