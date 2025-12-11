Ной е жив в Африка и спешно строи осем ноеви ковчега (ВИДЕО)

Самопровъзгласилият се ганайски пророк Ебо Ной е в центъра на вниманието, особено в социалните медии, заради изграждането на съвременен Ноев ковчег. След като започна като сензация в социалните медии и обект на публично осмиване, Ебо Ной продължи да споделя няколко видеоклипа в TikTok, в които се вижда как реже дървен материал и постепенно строи ковчезите си. Обяснявайки мотива си за построяването им, Ебо Ной твърди, че Бог го е предупредил, че светът ще свърши на 25 декември 2025 г., което съвпада с Коледа.

Описвайки своето видение, той заявява, че Бог ще донесе голямо унищожение, като силни дъждове и наводнения ще опустошат земята. Освен това обяснява, че Бог му е наредил да построи ковчезите, за да спаси душите, които желаят да бъдат спасени, точно както е описано в библейската история за Ной и потопа.

Видение от Бог

В много от клиповете си Ебо се снима, докато разглежда лодките или строителните материали, твърдейки, че е построил десет ковчега. В клип, озаглавен "Какво ще се случи и как ще се случи", публикуван в YouTube през август, Ебо твърди, че е получил божествено видение от Бог, който му е казал, че ще вали дъжд в продължение на три години, започвайки от 25 декември. Планът му е да живее на един от ковчезите си в продължение на три години по време на предсказаното масово наводнение.

Строежът на ковчезите на Ебо Ной привлече както местно, така и световно внимание, като видеоклиповете му събраха милиони гледания и коментари в социалните медии. Ковчезите му обаче изглеждат по-малки по размер в сравнение с Ноевия ковчег, описан в Библията. Междувременно, в отделен видеоклип, Ебо Ной заяви, че е започнал тридневно постене и молитва, за да се застъпи за света, пише "Ghana Web".

