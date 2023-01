Лукашенко пристигна на височайша визита в Зимбабве (СНИМКИ)

„Това е най-високият протоколен статут на посещението“, се казва в съобщение на пресслужбата на държавния глава на Беларус.

От кадрите се вижда, че Лукашенко е посрещнат лично от президента на Зимбабве Емерсън Мнангагва на летището под ритъма на барабани, национални танци и венци с цветя. "Мислеше, че няма да те намеря?", прояви остроумие Лукашенко в разговор със зимбабвийския си колега при посрещането, предава телеграм каналът му "Пулт первого".

Belarusian dictator #Lukashenka arrived in #Zimbabwe today



We hope that the usurper will be made a leader there and he will no longer return to the "Old World". pic.twitter.com/Sls8MjSU8p