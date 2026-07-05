Осем пъти по-голям от Пентагона: Египет откри гигантски военен щаб (ВИДЕО)

Египет разкри гигантски военен щаб, който е осем пъти по-голям от Пентагона. Стратегическият команден център, наречен „Октагонът“, заема няколко хиляди квадратни километра. Той ще служи като централен възел за командване на всички клонове на въоръжените сили, разузнавателните служби и ключови правителствени институции.

😲 Now that's impressive! Egypt has unveiled a gigantic military headquarters that's eight times larger than the Pentagon



The strategic command center, "The Octagon," covers several million square meters. It will serve as the central hub for commanding all branches of the armed… pic.twitter.com/scUSsQB68f — NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2026

Комплексът вече е приел Министерството на отбраната на Египет, Върховното командване на въоръжените сили, както и центрове за киберсигурност, обработка на данни и други правителствени центрове. Президентът Абдел Фатах ел-Сиси и цялото военно ръководство на страната присъстваха на официалната церемония по откриването.

Още: Евакуираха части от Пентагона: Каква е причината?