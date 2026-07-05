Осем пъти по-голям от Пентагона: Египет откри гигантски военен щаб (ВИДЕО)

Египет разкри гигантски военен щаб, който е осем пъти по-голям от Пентагона. Стратегическият команден център, наречен „Октагонът“, заема няколко хиляди квадратни километра. Той ще служи като централен възел за командване на всички клонове на въоръжените сили, разузнавателните служби и ключови правителствени институции.
😲 Now that's impressive! Egypt has unveiled a gigantic military headquarters that's eight times larger than the Pentagon— NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2026
The strategic command center, "The Octagon," covers several million square meters. It will serve as the central hub for commanding all branches of the armed… pic.twitter.com/scUSsQB68f
Комплексът вече е приел Министерството на отбраната на Египет, Върховното командване на въоръжените сили, както и центрове за киберсигурност, обработка на данни и други правителствени центрове. Президентът Абдел Фатах ел-Сиси и цялото военно ръководство на страната присъстваха на официалната церемония по откриването.
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