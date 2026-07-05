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Осем пъти по-голям от Пентагона: Египет откри гигантски военен щаб (ВИДЕО)

05 юли 2026, 18:45 часа 911 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Осем пъти по-голям от Пентагона: Египет откри гигантски военен щаб (ВИДЕО)

Египет разкри гигантски военен щаб, който е осем пъти по-голям от Пентагона. Стратегическият команден център, наречен „Октагонът“, заема няколко хиляди квадратни километра. Той ще служи като централен възел за командване на всички клонове на въоръжените сили, разузнавателните служби и ключови правителствени институции.

Комплексът вече е приел Министерството на отбраната на Египет, Върховното командване на въоръжените сили, както и центрове за киберсигурност, обработка на данни и други правителствени центрове. Президентът Абдел Фатах ел-Сиси и цялото военно ръководство на страната присъстваха на официалната церемония по откриването.

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Египет Пентагона военни откриване щаб
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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