Лоши новини за Москва: Руски военни с поражение в Мали, има пленени войници (ВИДЕО)

Руски военни части са претърпели поражение в Мали, твърдят независими един от друг източници. Вследствие на провала, група руски войници е пленена в африканската страна, като според местни Telegram канали и Sputnik, руското посолство евакуира персонал и преговаря за освобождаването на пленените и търси гаранции за безопасно извеждане отстъп през летище Гао.

🚨 BREAKING: Another military fiasco for Russia. African rebels strike Russian-backed forces



A group of Russian servicemen has reportedly been captured in Mali. According to local Telegram channels and Sputnik, the Russian embassy is evacuating personnel and negotiating the… pic.twitter.com/scrPLkTDrv — NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2026

Неуспехите на Русия в Мали започнаха още през април, когато туарегски бунтовници и ислямистки военни предприеха координирано настъпление. Така наречените правителствени сили — на практика подразделения на военната хунта, която пое властта преди няколко години — се оказаха под силен натиск. Съюзническият с Русия Африкански корпус беше принуден да отстъпи, изоставяйки ключови градове, включително Кидал и Тесалит. Стигнало се е дотам, че някои членове на хунтата дори са обвинили руснаците в предателство.

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