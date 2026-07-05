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Лоши новини за Москва: Руски военни с поражение в Мали, има пленени войници (ВИДЕО)

05 юли 2026, 19:41 часа 804 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Лоши новини за Москва: Руски военни с поражение в Мали, има пленени войници (ВИДЕО)

Руски военни части са претърпели поражение в Мали, твърдят независими един от друг източници. Вследствие на провала, група руски войници е пленена в африканската страна, като според местни Telegram канали и Sputnik, руското посолство евакуира персонал и преговаря за освобождаването на пленените и търси гаранции за безопасно извеждане отстъп през летище Гао.

Неуспехите на Русия в Мали започнаха още през април, когато туарегски бунтовници и ислямистки военни предприеха координирано настъпление. Така наречените правителствени сили — на практика подразделения на военната хунта, която пое властта преди няколко години — се оказаха под силен натиск. Съюзническият с Русия Африкански корпус беше принуден да отстъпи, изоставяйки ключови градове, включително Кидал и Тесалит. Стигнало се е дотам, че някои членове на хунтата дори са обвинили руснаците в предателство.

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Мали руски военни отстъпление
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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