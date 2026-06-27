Буркина Фасо прекъсва дипломатическите си отношения с Франция

Военният режим в Буркина Фасо реши вчера да прекъсне дипломатическите си отношения с Франция, която обвинява в "непрестанни действия" срещу неговите интереси, предадоха "Франс прес" и "Ройтерс". Министърът на комуникациите Гилберт Уедраого обвини Париж в неспазване на принципите на ненамеса и взаимно уважение. Още: Много повече са жертвите на клането в Буркина Фасо през август 2024 г.

Отношенията между Уагадугу и бившата колониална сила се влошиха след идването на власт на капитан Ибрахим Траоре чрез държавен преврат през септември 2022 г. Оттогава военният режим води суверенистка политика, с репресии на критиците и враждебно настроена към Запада, особено към Франция.

Държавен преврат и лоши отношения

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"Правителството на Буркина Фасо уведомява националната и международната общественост, че е взело решение да прекъсне дипломатическите си отношения с Френската република, считано от 26 юни 2026 г.", се казва в съобщение, прочетено вчера по националната телевизия.

Хунтата осъжда "непрестанния активизъм на действащия режим във Франция срещу интересите на Буркина Фасо, както и неоколониалните амбиции, проявени чрез активната подкрепа за подривни мрежи и терористи, които потапят в траур страната и Сахел".

Париж реагира, като заяви, че "съжалява" за решението на военните власти, което определи като "враждебно и необосновано". То "илюстрира тревожната тенденция на властите в Буркина Фасо", добави френското министерство на външните работи, като уточни, че "необходимите ответни мерки са в процес на разглеждане".

Буркина Фасо, изолирана държава в Сахел, подобно на много от съседите си, от десетилетие насам е разтърсвана от джихадистки нападения на въоръжени групи, свързани с Ал Каида и Ислямска държава, които отнеха живота на хиляди и принудиха милиони да напуснат родните си места през последното десетилетие.

Според съобщението на хунтата това решение "засяга изключително институционалната рамка на дипломатическите отношения между двете държави". То "по никакъв начин не поставя под въпрос историческите, човешките, културните и социалните връзки, които обединяват народите на Буркина Фасо и Франция", подчертава правителството, което потвърди "своята ангажираност да осигури защитата на гражданите".

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