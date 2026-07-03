Растат случаите на ебола в Конго, увеличава се и броят на починалите

Броят на потвърдените случаи на ебола в ДР Конго се увеличиха до 1460, включително 447 смъртни случаи, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикувани вчера правителствени данни. Министерството на комуникациите на ДР Конго заяви, че в сряда са регистрирани 54 нови случая в източните провинции Итури и Северно Киву. Още: Притеснително: Настоящите ваксини не спират смъртоносното огнище на ебола

Ебола е един от най-опасните вируси, известни досега. Заразяването с него в повечето случаи завършва смъртоносно. Ваксина или лекарство срещу вируса няма. Сегашната епидемия се смята за една от най-тежките до момента.

В 90 процента от случаите остро заразното заболяване, известно като еболова хеморагична треска, завършва със смърт. Разпространено е предимно в тропическите джунгли на Централна Африка и Югоизточна Азия и е описано научно през 1976 година. В момента епидемията се разпространява най-вече в селските региони на Централна и Западна Африка, в Демократична Република Конго, Судан, Габун, Гвинея, Сиера Леоне и Либерия. От избухването на сегашната епидемия насам вследствие на зараза с вируса са починали близо 700 души.

Инкубационният период трае между 2 и 21 дена. Освен вече изброените симптоми, заразените с вируса на Ебола нямат апетит, страдат от разстройство и повръщане. Вирусът уврежда и кръвосъсирването и води до вътрешни кръвоизливи, увреждане на тъканите, хеморогичен шок и най-често до смърт. Най-често засегнатите органи са стомашно-чревният тракт, далакът и белите дробове.

Първи случай на ебола в Европа е факт

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Първи потвърден случай на ебола е установен в Европа след като лекар, завърнал се от Демократична република Конго, където върлува епидемията, бе диагностициран със заболяването във Франция. Така страната става първата държава извън Африка, потвърдила случай на заразен на територията си. Предишните случаи в Бразилия и Италия на съмнение за заразяване не се потвърдиха.

Става дума за рядък щам на вируса, известен като "Бундибуджо", за който няма нито ваксина, нито специфично лечение.

"Пациентът, който се е завърнал от един от районите в ДР Конго, където циркулира вирусът, незабавно е приет в специализирано заведение и е в стабилно състояние", се казва в прессъобщение на френското Министерство на здравеопазването. Оттам заявиха пред АФП, че случаят е идентифициран в континенталната част на Франция, но отказаха да дадат повече подробности за местоположението, заради медицинска конфиденциалност.

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