Как "кокаинът на бедните" завладя цял континент, а "Вагнер" и синът на Пригожин станаха новите наркокрале

Остатъците от руската частна военна компания „Вагнер“ са установили нов пункт по горното течение на река Убанги в Централноафриканската република, където управляват цяла наркоимперия извън обсега на правоохранителните органи, а дори и на самата Москва. Неочакваният източник зад това феодално владение е силното болкоуспокояващо трамадол. Този аналгетик обикновено се предписва при сравнително леки състояния като болки в ставите или при хора, възстановяващи се след операция. Но когато се приема в достатъчно високи дози, опиоидът се превръща в силно пристрастяващ стимулант, известен като „кокаинът на бедните“.

Миньорите в златните мини на „Вагнер“ разчитат на него, за да работят дълги часове. Демонстрантите, които се събират в подкрепа на руското участие в региона, приемат хапчетата, за да отблъснат глада и умората. Бойците, участващи в продължаващото от години въстание в страната, го приемат във високи дози, за да станат по-смели в битка, разкрива The Wall Street Journal в свое разследване.

Wagner PMC has turned into a drug cartel after Prigozhin’s death



The new Wagner fighters have firmly established themselves in the Central African Republic, where no one can reach them. According to The Wall Street Journal, their base is located near the upper reaches of the… pic.twitter.com/NwVnF1TRvZ — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

Препоръчителната доза за трамадол обикновено варира между 50 и 100 милиграма, но в цялата страна често се продават таблетки, съдържащи 200 милиграма или повече.

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„В условията на бойното поле трамадолът се приема в огромни дози“, казва Наталия Духан, изследователка в „Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност“ – мозъчен тръст със седалище в Женева. „Страхът изчезва, а възбудата нараства, когато бойците изпадат във фармакологичен транс".

180 млн. долара годишно от износ на злато в Африка, още пари за "Вагнер" и от трамадол

След години на неуспехи търговията дава нов тласък на „Вагнер“, след като нейният основател Евгений Пригожин загина при самолетна катастрофа със странни обстоятелства в Русия през август 2023 г., а голяма част от дейността на наемническата групировка беше погълната от руската държава. До 500 от членовете ѝ остават далеч нагоре по река Убанги в Централноафриканската република, където контролът им върху търговията с трамадол им позволява да експлоатират богатите ресурси на дървен материал и злато в страната. Организацията „Глобална инициатива“ оценява, че „Вагнер“ печели 180 милиона долара годишно от незаконния износ на злато оттам. Трафикът на болкоуспокоителното към съседните държави осигурява допълнителен източник на приходи.

Бивш сътрудник на „Вагнер“, който сега живее в Европа, твърди, че влиянието на наемниците в момента е толкова силно, че те доставят трамадол на членове на елитната президентска гвардия и на важна младежка милиция, известна като „Акулите“, която редовно провежда въоръжени патрули около столицата и малтретира привърженици на опозицията.

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Снимка: Getty Images

През последните месеци ветераните от „Вагнер“ и техните съюзници са затегнали хватката си върху бизнеса, казват изследователи и търговци в Банги, столицата на Централноафриканската република. Основната им цел е речната търговия, чрез която хапчетата се внасят от Демократична република Конго.

От злато до наркотици след ерата "Пригожин": синът му превзе цяла държава

Това е поразителен обрат в събитията. В продължение на няколко кратки години преди смъртта на Пригожин „Вагнер“ беше мощна сила в Африка. Тя разполагаше наемници в Мали, Мозамбик, Судан, Централноафриканската република и други места, за да подкрепи нестабилни режими в замяна на достъп до златни мини и други богатства.

Русия погълна голяма част от бизнеса на „Вагнер“, но опитите на Москва да направи същото в Централноафриканската република се оказаха по-проблематични, отчасти поради относителната ѝ отдалеченост и заради степента, в която остатъците от групата са се укрепили в страната.

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Днес ветераните там се ръководят от сина на Евгений Пригожин, Павел Пригожин, който се възползва от задълбоченото познание на групировката за апарата за сигурност и разузнаване на страната.

„Вагнер“ пристигна за първи път в републиката през 2018 г. по силата на споразумение за сигурност с президента Фаустин-Аршанж Туадера с цел да потуши въстанието. В рамките на няколко месеца тези бойци – често пътуващи с „Тойота Ленд Крузър“ и подкрепяни от бойни хеликоптери – успяха да попречат на бунтовниците да превземат столицата на богатата на полезни изкопаеми страна.

Днес, според спонсорирания от Пентагона Африкански център за стратегически изследвания, старата група „Вагнер“ на практика е превзела държавата.

„Централноафриканската република е страната, в която „Вагнер“ беше най-мощна. Икономическите ѝ активи в страната, включително интересите в добива на злато, остават непокътнати“, казва Шарл Бюсел, старши анализатор за Централна Африка в базирания в Брюксел аналитичен център International Crisis Group. „Русия управлява ситуацията, като избягва открита конфронтация, подобно на това, което правеше с Пригожин до онази самолетна катастрофа".

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Наемниците вече са тясно интегрирани в националната армия на страната и местните милиции, като използват контрабандни маршрути и отклоняват търговските потоци, за да поддържат контрол над ключови ресурси, включително река Убанги. В разгара на гражданската война реката, течаща по границата с Конго, беше един от малкото пътища за влизане и излизане от столицата за жителите, бягащи от ожесточения конфликт. Днес тя е основният канал за контрабандисти, внасящи незаконни стоки – от бензин и оръжия до наркотици, казват изследователите.

Сред тях трамадолът се оказва най-важният.

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Трамадолът: "кралят" на наркотиците в Африка

Световната здравна организация отбелязва, че макар трамадолът да е разработен за рутинна медицинска употреба, той все по-често се злоупотребява и има профил на зависимост, подобен на този на морфина.

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„Щом веднъж станете физически или психически зависими от трамадол, може да откриете, че вече не можете да се справяте нормално без него“, казва Матю Паркър, експерт в областта на медицината на зависимостите.

Преди около десетилетие химици от университет в Дортмунд, Германия, установиха, че евтиният трамадол се злоупотребява толкова масово в някои части на Северен Камерун, че прониква от човешките и животинските отпадъци в подпочвените води и почвата, където се абсорбира от корени, за които погрешно се смята, че имат естествени болкоуспокояващи свойства. Оказва се, че фермерите също са давали трамадол на добитъка си, за да могат животните да орат под жаркото обедно слънце.

Според „Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност“ Централноафриканската република в момента е едновременно дестинация и преразпределителен център за продукти с висока доза трамадол в Западна и Централна Африка.

Голяма част от наркотика произхожда от Индия, откъдето фармацевтичните компании го изнасят към фирми в Конго. Тези пратки обикновено се регистрират като стандартни дози трамадол от 50 милиграма. Но в товара се укриват и хапчета с висока доза, твърдят изследователи и търговци.

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От Конго контрабандистите преопаковат хапчетата с висока доза трамадол, които се изпращат от столицата Киншаса до речния град Зонго - близо до границата, преди да достигнат Централноафриканската република през река Убанги. Проучване на място, проведено от „Глобалната инициатива“, установява, че тези хапчета с висока доза са широко достъпни в магазини, търговски обекти и други места за продажби на дребно в цял Банги.

Оттам кутиите с наркотика се натоварват на мотоциклети и малки камиони за по-нататъшно разпространение чрез магазини, сергии на пазара и малки аптеки. Търсенето на наркотика е толкова голямо, че цената му на местния пазар се е утроила през последната година.

"Вагнер" взема солидни подкупи за преразпределение на наркотиците

Печалбите от търговията се увеличават още повече, когато пратките се пренасочват към съседните пазари. Една пратка на стойност около 7000 долара в Централноафриканската република може да донесе до 21 000 долара, ако бъде продадена в Камерун, въпреки че контрабандистите трябва да платят около 4000 долара подкуп на „Вагнер“ и свързаните с нея въоръжени групи по пътя, казват търговци.

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Снимка: Getty Images

Тези средства позволяват на „Вагнер“ да внася повече оръжие за своите сили и мрежата си от милиции. Групата става все по-дръзка.

През февруари миналата година милиция, свързана с „Вагнер“ и известна като „анти-балака“, уби около 130 души по време на нападение срещу скотовъдци от племето фулани близо до границата с Камерун. Това беше най-смъртоносното нападение срещу цивилни от март 2022 г. насам, в разгара на въстанието, според организацията за наблюдение на конфликти Armed Conflict Location & Event Data Project.

Други групи, подкрепяни от „Вагнер“, като „Акулите“ и „Черните руснаци“, извършват въоръжени патрули около Банги, като редовно заплашваха привържениците на опозицията преди миналогодишните президентски избори, в които Туадера спечели трети мандат.

Преди да влязат в битка, командирите на „Вагнер“ раздават високи дози трамадол на бойците, за да засилят агресията и да потиснат страха, твърдят изследователи. Нарастващата употреба на лекарството съвпада с увеличаващия се брой на жертвите, като смъртните случаи в битките за контрол над богатите на полезни изкопаеми региони са се увеличили с близо 20% до около 500 през изминалата година, гласят данни на Университета в Упсала, Швеция.

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Относителната изолация на Централноафриканската република и липсата ѝ на стратегическо значение са държали „Вагнер“ и засилващото се насилие до голяма степен извън международния фокус, което им е позволило по-голяма свобода на действие, казва Камерън Хъдсън, бивш служител на Държавния департамент на САЩ, цитиран от The Wall Street Journal.

„Мисията там също е по-проста, отколкото на други места, където „Вагнер“ е срещал затруднения, като Мали или Мозамбик, където съществуват реални заплахи за сигурността от групи, свързани с Ислямска държава“, казва той.

Сега съществуват опасения, че с навлизането на „Вагнер“ все по-дълбоко в Банги, това ще засили хаоса, който вече обхваща целия регион. Особено притеснение буди Судан, където бунтовническите „Сили за бърза подкрепа“ укрепват позициите си в южните и западните части на страната, близо до Централноафриканската република.

Централноафриканската република е последният останал център на „Вагнер“ в Африка, но те навлизат в Дарфур в координация със „Силите за бърза подкрепа“.