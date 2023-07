Подземна газова експлозия уби най-малко един човек в Йоханесбург (ВИДЕО)

Причината за взрива, станал в сряда вечерта пиков час в центъра на Йоханесбург, остава неясна. Компанията, която доставя газ в тази част на града, каза, че не смята, че нейните подземни тръбопроводи са отговорни, както първоначално смятаха властите. ОЩЕ: Пожар отне живота на две деца, заключени в апартамент в Йоханесбург

Води се разследване, а специалисти установяват дали в района има други подземни тръби или кабели и дали има заплаха от нова експлозия или изтичане на газ.

"Тялото на загиналия е намерено по време на нощно претърсване на района на взрива", съобщи говорителят на службата за управление на извънредни ситуации на Йоханесбург Робърт Мулаудзи в Twitter.

A security camera video from South Africa shows how vehicles were lifted into the air by a suspected underground gas explosion in Johannesburg which killed at least one person and injured dozens of others ⤵️



