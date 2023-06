Преобръщане на кораб в Нигерия, има много загинали (ВИДЕО)

Инцидентът е станал в понеделник сутринта, съобщават от полицията.

Според съобщения в медиите на кораба е имало около 300 пътници, които били на сватбено тържество и вече се връщали към домовете си, включително много деца. Полицията не е предоставила първоначални данни за жертви или загинали, заявявяйки, че все още продължават спасителни дейности.

Няколко очевидци обаче заявиха, че има много жертви, пише БТА.

Умар Бологи, традиционен лидер на етническата група Нупе в региона, заяви пред BBC, че се предполага, че най-малко 150 души са загинали при трагедията.

A boat has capsized on the Niger river in Nigeria, leaving at least 100 people feared dead ⤵️ pic.twitter.com/7MlSIQp7Ty