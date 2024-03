Талантливото прасе Пигкасо, нарисувало картини за милион, почина (ВИДЕО)

Лефсън я спасява през май 2016г. от ферма в Южна Африка само седмици преди да бъде изпратена в кланицата. Пигкасо (от pig-прасе и художникът Пикасо) е отведена във Farm Sanctuary SA, фондация с нестопанска цел, която осигурява безопасно убежище за спасени селскостопански животни.

Лефсън казва: „Има много тъга, че такава вдъхновяваща фигура за хуманно отношение към животните си отиде, но ние също празнуваме един добре изживян живот и дълбоката промяна, която тя направи. Пигкасо щеше да стане бекон на възраст от 6 месеца. Вместо това тя беше спасена и се издигна, за да вдъхнови милиони хора да преосмислят това, което ядат чрез нейния необикновен талант.“

Докато Пикасо вече показа симптоми на артрит през последните няколко години, физическото й състояние бързо се влоши през септември 2023г. До началото на октомври и двата й задни крака са куцали.

Популярността на Пигкасо нараства и до 2018г. тя става първото животно художник, който е домакин на самостоятелна изложба на изкуството, която се провежда в Южна Африка. През живота си Пикасо продава своите произведения на изкуството по целия свят на известни личности като Ед Уестуик, Рафаел Надал и експерта по животни д-р Джейн Гудол.

„Бях заинтригувана от интереса й към четката и реших да видя дали би искала да рисува. Модифицирах четката, за да пасне на устата й и не отне много време преди Пигкасо да започне да създава изкуство върху платно, което бях поставила,“ казва собственичката. Пигкасо събира над 1 милион долара от продажбата на своите произведения на изкуството, което я прави най-успешният нечовешки художник в световната история.

