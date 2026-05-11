Въоръжени мъже убиха 30 души в Северозападна Нигерия

Въоръжени мъже убиха снощи 30 души в щата Замфара, в северозападната част на Нигерия, предаде Франс прес, като се позова на доклад за състоянието на сигурността, изготвен за ООН и видян от АФП.

Щатът Замфара, както и други щати в северната част на най-многолюдната страна в Африка, е обхванат от насилие, дължащо се на много фактори, сред които въоръжени групи, наричани на местно ниво "бандити", които грабят селата, отвличат и тероризират жителите, както и присъствието на джихадистки групировки, действащи предимно в североизточната част и в някои съседни държави.

От месеци Нигерия е изправена пред засилени атаки на бандити и джихадисти в северната си част, което принуди президента Бола Тинубу, който ще се бори за втори мандат през януари догодина, да обяви извънредно положение по отношение на сигурността през ноември. "Бандитите устроиха засада на пътуващи по пътя Магами – Дансаду. Те убиха 30 души, сред които цивилни, ловци и един местен охранител, и раниха много други", се посочва в доклада. "Силите за сигурност отговориха на нападението и убиха няколко бандити при престрелка", се уточнява в доклада.

Според доклада бандити, действащи от съседните гори, са отвлекли пътници и са убили шофьор на 25 април на същия път. В публикувано днес изявление, нигерийската армия посочва, че в същия щат Замфара вчера е "убила няколко терористи", без да даде повече подробности.

Нигерийското правителство е разположило войски в щата Замфара от 2015 г., за да се бори срещу тези въоръжени групи, но насилието продължава. Местните власти също така неколкократно се опитаха да договорят мирни споразумения с бандитите, без да успеят да сложат траен край на нападенията, отбелязва АФП.

