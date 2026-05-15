65 смъртни случая: Потвърдиха епидемия от ебола в ДР Конго

15 май 2026, 11:50 часа
Снимка: bhossfeld / Pixabay
В провинция Итури в Демократична република Конго има потвърдена епидемия от ебола. Това съобщиха Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията (АЦКПЗ). Свиква се спешно заседание с представители на ДРКонго, Уганда, Южен Судан и международни партньори, за да се засили международният надзор и готовността, се казва в изявлението на организацията. 

Докладвани са 65 смъртни случая и 246 потенциално заразени. 

Агенцията съобщи, че първоначалните данни показват наличие на щам на вируса, различен от заирския – най-разпространения и най-смъртоносен вариант на ебола, който е причинявал големи огнища в Африка. Учените все още анализират щама на вируса, за да установят точно кой е той. 

АЦКПЗ са обезпокоени от риска от по-нататъшно разпространение на заразата, се казва в изявлението, цитирано от Ройтерс. 

Заболяването, причинено от вируса ебола, е тежка и често смъртоносна болест. Разпространява се чрез пряк контакт с телесните течности на заразени хора, със замърсени предмети или с телата на починали от болестта.

Елена Страхилова Редактор
