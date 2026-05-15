65 смъртни случая: Потвърдиха епидемия от ебола в ДР Конго

В провинция Итури в Демократична република Конго има потвърдена епидемия от ебола. Това съобщиха Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията (АЦКПЗ). Свиква се спешно заседание с представители на ДРКонго, Уганда, Южен Судан и международни партньори, за да се засили международният надзор и готовността, се казва в изявлението на организацията.

Докладвани са 65 смъртни случая и 246 потенциално заразени.

Агенцията съобщи, че първоначалните данни показват наличие на щам на вируса, различен от заирския – най-разпространения и най-смъртоносен вариант на ебола, който е причинявал големи огнища в Африка. Учените все още анализират щама на вируса, за да установят точно кой е той.

АЦКПЗ са обезпокоени от риска от по-нататъшно разпространение на заразата, се казва в изявлението, цитирано от Ройтерс.

Заболяването, причинено от вируса ебола, е тежка и често смъртоносна болест. Разпространява се чрез пряк контакт с телесните течности на заразени хора, със замърсени предмети или с телата на починали от болестта.