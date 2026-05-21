"Боко Харам" уби десетки в Нигерия

Около 30 души - рибари и дървосекачи, бяха убити при две нападения, извършени от джихадистката групировка "Боко Харам" в североизточния нигерийски щат Борно, предаде Франс прес, като се позова на представители на антиислямистка милиция и на местния рибарски съюз. Още: "Боко Харам" атакува президентския дворец в Чад

Атаката на "Боко Харам"

Атаките били извършени в понеделник. При едната били убити шестима дървосекачи, а при другата - 27 рибари, като нито един човек от групата не бил пощаден от нападателите, дошли с мотоциклети.

Щатът Борно е епицентърът на конфликта, отнел живота на десетки хиляди хора в най-многолюдната държава в Африка.

Възобновяването на ислямистките атаки през последните месеци накара Нигерия да засили военното си сътрудничество със САЩ. Въоръжените сили на двете страни обявиха, че са убили 175 джихадисти при съвместни въздушни удари през последните дни, отбелязва АФП.

Джихадистката групировка не за първи път прави кървави нападения, като такова бе извършено и срещу президентския дворец в столицата на Чад Нджамена.

Чад е управляван от военна хунта, а "Боко Харам" са един от най-големите проблеми в страната. Наскоро африканската държава скъса окончателно с Франция - там бяха последните френски военни бази в Сахел и 1000 френски войници контингент, който в момента е в процес на изтегляне, там и Русия се намесва с наемници колкото може, а Чад беше обвинен, че се бърка във вътрешните работи на Судан.

