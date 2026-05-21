Най-малко 11 жертви и 6 ранени при срутване на сграда в Мароко (ВИДЕО)

Единадесет души загинаха, а шестима бяха ранени при срутване на четириетажна сграда във Фес — пореден подобен инцидент в Мароко на фона на хиляди рискови постройки в страната. Според местни медии, сред жертвите има дете. Четириетажната сграда се е срутила през нощта в мароканския град Фес, съобщи в четвъртък държавната телевизия 2M, цитирана от бТВ. Градът се намира на около 200 километра източно от столицата Рабат. Властите заявиха, че издирването на хора, които може да остават затрупани под развалините, продължава. Местни медии показаха кадри на спасители и жители, които разчистват отломките. Кадри от инцидента и последвалите спасителни дейности се появиха и в социалните медии.

Още: Българин остава в неизвестност след рухването на сграда в Германия

Евакуират хората от съседните сгради

По случая е започнало разследване. Като предпазна мярка жителите на съседни сгради са били помолени да се евакуират заради риск от нови срутвания, съобщиха властите.

Фес, бивша столица с история от VIII век и третият най-населен град в Мароко, вече беше сцена на подобни инциденти през последните месеци. През декември две сгради се срутиха там, като загинаха най-малко 22 души.

Още: Трагедия с жертви: Сграда се срути в Мароко (ВИДЕО)

През 2010 г. срутване на минаре в историческия северен град Мекнес отне живота на 41 души.

Държавният секретар по жилищната политика Адиб Бен Ибрахим заяви миналата година, че приблизително 38 800 сгради в страната са класифицирани като застрашени от срутване.

Още: Срути се жилищна сграда в Тбилиси, има жертви (ВИДЕО)