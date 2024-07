Участваха ли украинските спецсили в засадата на туарегите, с която разбиха "Вагнер": Нови данни

Украинските специални части са участвали в успешната засада, организирана от туарегите в северната част на Мали, при която загинаха много наемници от ЧВК "Вагнер", а други бяха пленени.

Такава информация се прокрадва в социалните мрежи. За това, например, пише в акаунта на WarMonitor3 в X (бивш Twitter), макар засега да няма потвърждение от независим източник.

По-рано в неделя, 28 юли, държавната контролирана от Кремъл телевизия Russia Today разпространи снимки на украински наемници в Африка, като твърди, че те "работят на страната на сепаратистите от племето туареги". В съобщението на телевизията се казваше, че Никита Федянин, който бе един от убитите вагнеровци и администратор на военния Z-канал в Telegram "GREY ZONE" е възнамерявал да публикува тези кадри, но не е успял, тъй като бе застрелян. Z-каналите плачат: При засадата на туарегите в Мали е убит известен руски наемник

Дали има украински специални агенти в Мали не е потвърдено. От украинското разузнаване преди месеци излезе информация, че те следят действията на "Вагнер" само че на територията на Судан.

There is unconfirmed reports Ukrainian special forces were involved in the ambush on Wagner in Mali. pic.twitter.com/xp3XjeHP3W

🇺🇦🇲🇱🇷🇺 Russian state media “Russia Today” claims that Ukrainians are present in Northern Mali fighting alongside the Tuareg/Azawad militias in the region.



I doubt this is true since Ukraine is most likely not interested in being seen destabilizing a nation which could damage… pic.twitter.com/uiKnaioZdC