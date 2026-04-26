26 април 2026, 20:54 часа 543 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Рьiбар
Руските наемници в Мали: Удържахме да не стане като в Сирия, Лавров защо не ни хвали?

Африканският корпус на Русия (това са наемниците на ЧВК Вагнер, които бяха "преформатирани" след смъртта на създателя им Евгений Пригожин) напуска базата си в Кидал, Мали - това обяви френският телевизионен канал France24, позовавайки се на AFP. Според френските източници съобщи, че туарегите и джихадистите (Ал Кайда) в Мали са постигнали споразумение за изтегляне на руски наемници от базата на Африканския корпус на руското военно министерство в Кидал, която от вчера е арена на интензивни боеве.

"Постигнато е споразумение, позволяващо на малийската армия и нейните съюзници от Африканския корпус (Русия) да напуснат лагер № 2, където са разположени от вчера", каза говорител на туарегите пред AFP. Съобщава се, че местни жители са били свидетели на изтеглянето на военна техника от базата в Кидал.

Само че руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, това не е вярно.

Руските наемници: Държим се, защо нашите дипломати не го казват?

Същевременно, каналът в Телеграм на Африканския корпус (АК) обвини западните разузнавателни служби и Украйна, че обучават бойци за атаки срещу правителствените сили и руските наемници. АК твърди, че джихадистите са се опитали да превземат президентския дворец в столицата на Мали Бамако и са атакували големите градове Гао, Кидал, Кати и Севаре. Руските наемници също така твърдят, че благодарение на тях в Мали е бил предотвратен "сирийски сценарий".

"Въпреки факта, че на 25-26 април руски бойци от Африканския корпус на руското министерство на отбраната понесоха основната тежест на най-голямата джихадистка и сепаратистка атака в Мали през последните години, официалният уебсайт на руското външно министерство запазва пълно мълчание. mid.ru не съдържа нито едно изявление, брифинг или прессъобщение, в което да се споменават действията на нашите бойци в Бамако, Кати, Гао, Севаре и особено Кидал. Нито дума за отблъскване на атаки на бойци, използване на хеликоптери и дронове FPV, задържане на ключови позиции или жертви на врага.

Вместо това, външно министерство се ограничи до препоръка руснаците да се въздържат от пътувания до Мали и кратко изявление, приписващо всички заслуги единствено на малийската армия. Липсата на официална информация на уебсайта на външното министерство създава информационен вакуум и оставя място за слухове и западни фалшиви новини", заяви Африканският корпус.

Руските наемници не разкриха загубите си, но съобщиха за ранени и че ситуацията в Мали остава "тежка". Руското министерство на външните работи преди това призова гражданите да се въздържат от пътувания до Мали. То също така заяви, че никой руски гражданин не е пострадал в африканската страна. 

Ивайло Ачев
Мали ЧВК Вагнер Африкански корпус
