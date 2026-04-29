Путин ще развива сътрудничество с Конго, вижда големи перспективи (СНИМКИ)

29 април 2026, 18:02 часа 612 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Руският лидер Владимир Путин посрещна днес в Кремъл президентът на Конго Денис Сасу Нгесо. На срещата той заяви, че Русия вижда големи перспективи за разширяване на сътрудничеството с Република Конго в редица области, включително в енергийния сектор. Той заяви, че при визитата ще бъде подписан план за общи действия в сферата на икономиката в близките години.

Сасу Нгесо, от своя страна, заяви, че Русия би могла да подкрепи нови проекти в Република Конго.

Конгоанският президент подчерта, че между двете страни се развиват тесни връзки във всички области, включително в сигурността, отбраната и икономиката. Той допълни, че се надява през септември в конгоанската столица да бъде подписано ново споразумение за сътрудничество с Русия.

Елена Страхилова Отговорен редактор
Конго Русия Владимир Путин
