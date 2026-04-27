Само ден след като обясняваха как се държат: Руските наемници в Мали обявиха, че се изтеглят от ключов град

"В съответствие със съвместно решение на малийското ръководство, подразделенията на Африканския корпус, разположени и воюващи в Кидал, са се изтеглили от града заедно с личния състав на малийската армия". Това съобщава в официалния си канал в Телеграм Африканският корпус на руското военно министерство. По същество, корпусът представлява преформатираните части на ЧВК Вагнер - руските наемници бяха набързо "усвоени" от руското военно министерство след смъртта на създателя им Евгений Пригожин през 2023 година. Пригожин загина в самолетна катастрофа няколко месеца след като тръгна на бунт официално срещу руското военно министерство и де факто срещу управленски военни решения на режима на руския диктатор Владимир Путин.

Още: Руски военен хеликоптер на парчета: Туарегите и Ал Кайда за един ден притиснаха Русия в Мали (ВИДЕО)

Изявлението идва, след като довчера Африканският корпус уверяваше, че държи Кидал. Градът е бивша крепост на туарегите, които воюват с руските наемници и малийската армия откакто тя падна в ръцете на управляващата в африканската държава военна хунта. Кидал беше превзет от ЧВК Вагнер през ноември, 2023 година -

"Първо бяха евакуирани ранени войници и тежка техника. Личният състав продължава да изпълнява възложената им бойна задача. Ситуацията в Мали остава трудна", добавят от Африканския корпус.