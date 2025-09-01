Войната в Украйна:

Загинали и ранени след взрив в газопроповод в Египет (ВИДЕО)

01 септември 2025, 16:32 часа 182 прочитания 0 коментара
Загинали и ранени след взрив в газопроповод в Египет (ВИДЕО)

Двама души загинаха, а шестима други бяха ранени в неделя по време на рутинна поддръжка на газопровод в египетската провинция Исмаилия, източно от Кайро, съобщи китайската държавна информационна агенция Синхуа, позовавайки се на съобщение на Министерството на петрола и минералните ресурси на Египет. В изявление египетските власти съобщиха, че екипи за спешна помощ са се втурнали в района на Абу Султан, след като са получили сигнал за „силен шум“- Сигналът постъпил в 18:40 ч. местно време, пише още китайската медия. 

Защо се стигнало до взрива?

Инцидентът е станал, докато екипите са подготвяли тръбопровода за поддръжка, съобщи министерството, отбелязвайки, че по това време засегнатият участък е бил празен от природен газ. С други думи това не е била причината за взрива.

По-късно техническите екипи са установили, че „уловител“ се е отделил от тръбопровода на заварено съединение, което най-вероятно според тях е довело до експлозията. 

Кадри в социеалните мрежи показват мащабите на инцидента. 

Инцидентът и газоснабдяването на страната

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Министерството заяви, че инцидентът не е повлиял на газоснабдяването на страната, тъй като тръбопроводът вече е извън експлоатация. Според министерството е започнато разследване за установяване на точната причина за инцидента. ОЩЕ: Експлозии извадиха от строя ключов руски газопровод, важен за отбранителната индустрия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
газопровод Египет Експлозия загинали
Още от Африка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес