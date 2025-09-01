Загинали и ранени след взрив в газопроповод в Египет (ВИДЕО)

Двама души загинаха, а шестима други бяха ранени в неделя по време на рутинна поддръжка на газопровод в египетската провинция Исмаилия, източно от Кайро, съобщи китайската държавна информационна агенция Синхуа, позовавайки се на съобщение на Министерството на петрола и минералните ресурси на Египет. В изявление египетските власти съобщиха, че екипи за спешна помощ са се втурнали в района на Абу Султан, след като са получили сигнал за „силен шум“- Сигналът постъпил в 18:40 ч. местно време, пише още китайската медия.

Защо се стигнало до взрива?

Инцидентът е станал, докато екипите са подготвяли тръбопровода за поддръжка, съобщи министерството, отбелязвайки, че по това време засегнатият участък е бил празен от природен газ. С други думи това не е била причината за взрива.

По-късно техническите екипи са установили, че „уловител“ се е отделил от тръбопровода на заварено съединение, което най-вероятно според тях е довело до експлозията.

Кадри в социеалните мрежи показват мащабите на инцидента.

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين خلال صيانة خط غاز رئيسي في الإسماعيلية#العربية_مصر pic.twitter.com/H9j5astVpv — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) September 1, 2025

Инцидентът и газоснабдяването на страната

Министерството заяви, че инцидентът не е повлиял на газоснабдяването на страната, тъй като тръбопроводът вече е извън експлоатация. Според министерството е започнато разследване за установяване на точната причина за инцидента. ОЩЕ: Експлозии извадиха от строя ключов руски газопровод, важен за отбранителната индустрия