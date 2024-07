Байдън реши: "Абсолютно" остава в президентската надпревара (ВИДЕО)

"Президентът на САЩ Джо Байдън абсолютно остава в надпреварата за Белия дом." Това каза председателят на кампанията на Байдън - Джен О’Мали Дилън в интервю за телевизионния канал MSNBC в петък, 19 юли.

Появата на О’Мали Дилън в предаването се случва след като редица демократи оказаха натиск върху Байдън да се откаже от кандидатурата си за втори мандат, както и след положителния му тест за COVID точно в разгара на кампанията.

По думите й Байдън е "по-отдаден от всякога" да победи бившия президент Доналд Тръмп и независимо от положителния си тест той ще се върне към задълженията си следващата седмица.

Biden campaign chair Jen O’Malley Dillon on Morning Joe:



“Absolutely the president is in this race”

pic.twitter.com/OfV02WF19h