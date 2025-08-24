Тръмп заплаши да изпрати войски в Балтимор

В отговор на поканата на губернатора на Мериленд Уес Мур да се присъедини към служители на Балтимор за пауза за обществена безопасност, американският президент Доналд Тръмп заплаши да изпрати „войски“ в града, предаде ABC News. „Губернаторът Уес Мур на Мериленд ме помоли с доста неприятен и провокативен тон да се „разходя по улиците на Мериленд“ с него. Предполагам, че говори за Балтимор, който е извън контрол и е обзет от престъпност?“, написа Тръмп в социалните си мрежи.

Критика към губернатора

„Действията на Уес Мур по отношение на престъпността са много лоши, освен ако не фалшифицира данните си, както правят много други „сини щати“. Но ако Уес Мур се нуждае от помощ, както направи Гавин Нюскъм в Лос Анджелис, ще изпратя „войските“, което се прави в близкия Вашингтон, и бързо ще се справя с престъпността“, написа Тръмп.

Гвардията вече е мобилизирана във Вашингтон

Припомняме, че на 11 август 2025 година Тръмп обяви разполагането на Националната гвардия във Вашингтон, за да премахне бездомните хора. Президентът на САЩ обясни, че целта на тази мярка е да възстанови законността и реда, да се бори с бездомниците и да се справи с нарастващата престъпност. Тръмп се позова на чл. 740 от Закона за самоуправление на окръг Колумбия, за да постави полицията под пряк федерален контрол. Освен това разпореди разполагането на 800 войници от Националната гвардия, като обеща "много повече, ако е необходимо". Министърът на отбраната Пийт Хегсет увери, че федералните сили ще работят "рамо до рамо" с местната полиция и ги призова "да бъдат твърди и силни". ОЩЕ: Кметът на Вашингтон с остра реакция на решението на Тръмп да мобилизира гвардията (ВИДЕО)