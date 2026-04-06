Правителството на Гюров:

Бивш премиер описа лудостта на Тръмп - видима за всички (ВИДЕО)

06 април 2026, 7:23 часа 734 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Ако не искаш да ядосаш американския президент Доналд Тръмп и съответно да не постигнеш нищо, трябва да се съгласяваш с всичко, което казва. Това директно каза бившият премиер на Япония Шигеру Ишиба в телевизионно интервю.

"Срещнах се с Тръмп три пъти. Ако му кажете: "Грешиш", той се ядосва. Ако кажете: "Грешиш, нека те поправя", той веднага започва да крещи. Просто не можете да казвате такива неща в разговор с него. Трябва непрекъснато да му повтаряте: "Да, прав си." Ако изведнъж се ядоса, ще имате проблеми".

Думите на Ишиба са още едно косвено потвърждение за негодността на Доналд Тръмп да е президент на която и да е държава, какво остава за най-силната в света. Много красноречив пример за описаното от бившия японски премиер поведение на Тръмп беше срещата на президента на САЩ с украинския му колега Володимир Зеленски през февруари, 2025 година. Тогава Тръмп крещя на Зеленски как нямал карти - сега, над година по-късно въпросът с картите на Тръмп за Иран изведнъж е актуален именно в тази светлина - ОЩЕ:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп лудост Шигеру Ишиба
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес