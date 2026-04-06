Бивш премиер описа лудостта на Тръмп - видима за всички (ВИДЕО)

Ако не искаш да ядосаш американския президент Доналд Тръмп и съответно да не постигнеш нищо, трябва да се съгласяваш с всичко, което казва. Това директно каза бившият премиер на Япония Шигеру Ишиба в телевизионно интервю.

"Срещнах се с Тръмп три пъти. Ако му кажете: "Грешиш", той се ядосва. Ако кажете: "Грешиш, нека те поправя", той веднага започва да крещи. Просто не можете да казвате такива неща в разговор с него. Трябва непрекъснато да му повтаряте: "Да, прав си." Ако изведнъж се ядоса, ще имате проблеми".

Former Japanese Prime Minister Ishiba explained why you shouldn’t argue with Trump:



“I met with Trump three times. If you tell him, ‘You’re wrong,’ he gets angry. If you say, ‘You’re wrong, let me correct you,’ he immediately starts shouting. You simply can’t say things like… pic.twitter.com/SQB5g6G2Sm — NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2026

Думите на Ишиба са още едно косвено потвърждение за негодността на Доналд Тръмп да е президент на която и да е държава, какво остава за най-силната в света. Много красноречив пример за описаното от бившия японски премиер поведение на Тръмп беше срещата на президента на САЩ с украинския му колега Володимир Зеленски през февруари, 2025 година. Тогава Тръмп крещя на Зеленски как нямал карти - сега, над година по-късно въпросът с картите на Тръмп за Иран изведнъж е актуален именно в тази светлина - ОЩЕ: