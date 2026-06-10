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Заради Украйна: Захарова се закани и на Канада, заплаши заводи там (ВИДЕО)

10 юни 2026, 17:29 часа 642 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Телеграм
Заради Украйна: Захарова се закани и на Канада, заплаши заводи там (ВИДЕО)

"Всички маски паднаха и вечната същност на държава, която е миролюбива, е свалена. Вместо това виждаме подстрекател на войни, който използва всички възможности да налива масло в огъня в този кървав конфликт. Запазваме си правото на адекватен отговор и ще отчитаме тези нови обстоятелства в нашето военно-политическо планиране. И обезателно ще обявим съответните адреси на тези производствени обекти в Канада – хората трябва да знаят". Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова. Тя имаше предвид адресите на предприятията, които правят оръжие за Украйна – конкретно, дронове, като казаното от нея може да се приеме като заплаха за атака срещу въпросните производствени мощности.

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Думите на Захарова идват заради факта, че Украйна и Канада подписаха споразумение за производство на дронове на съвместни начала, като производството ще е на канадска земя.

Украйна вече подписа редица двустранни споразумения за производство на дронове, като такова има дори с България, но само като рамка – тоест, може да произвеждаме заедно в бъдеще дронове, но първо вече трябва да бъдат подписани конкретни договори с условия как да става това, както и къде.

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Канада Мария Захарова война Украйна украински дронове
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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