Заради Украйна: Захарова се закани и на Канада, заплаши заводи там (ВИДЕО)

"Всички маски паднаха и вечната същност на държава, която е миролюбива, е свалена. Вместо това виждаме подстрекател на войни, който използва всички възможности да налива масло в огъня в този кървав конфликт. Запазваме си правото на адекватен отговор и ще отчитаме тези нови обстоятелства в нашето военно-политическо планиране. И обезателно ще обявим съответните адреси на тези производствени обекти в Канада – хората трябва да знаят". Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова. Тя имаше предвид адресите на предприятията, които правят оръжие за Украйна – конкретно, дронове, като казаното от нея може да се приеме като заплаха за атака срещу въпросните производствени мощности.

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🇷🇺🇨🇦 Russia has threatened Canada with an “appropriate response” for supporting Ukraine



Moscow accused Ottawa of being a “warmonger” for continuing to provide military assistance to Kyiv and vowed to add Canadian defense-related facilities to its military planning.



It's always… pic.twitter.com/v43nOCOOSH — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2026

Думите на Захарова идват заради факта, че Украйна и Канада подписаха споразумение за производство на дронове на съвместни начала, като производството ще е на канадска земя.

Украйна вече подписа редица двустранни споразумения за производство на дронове, като такова има дори с България, но само като рамка – тоест, може да произвеждаме заедно в бъдеще дронове, но първо вече трябва да бъдат подписани конкретни договори с условия как да става това, както и къде.

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