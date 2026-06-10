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САЩ призоваха Европа да забрани пътуванията заради епидемията от ебола

10 юни 2026, 10:36 часа 530 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
САЩ призоваха Европа да забрани пътуванията заради епидемията от ебола

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп призова европейските страни да последват примера на Вашингтон и да наложат ограничения за пътуване за лица, посещавали наскоро страните от Централна Африка, засегнати от епидемията от ебола. Надеждата е това да предотврати разпространението на вируса по време на Световното първенство по футбол. 

На 1 юни САЩ са изпратили официален дипломатически документ, в който са призовали европейските страни да въведат ограничения за пътуване заради епидемията, съобщиха европейски дипломат и втори източник, запознат с въпроса, пред Ройтерс. Дипломатът заяви, че страните от ЕС не са отговорили на документа. 

Миналия месец Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ издадоха заповед, забраняваща на лица, които не са американски граждани и са били в Демократична република Конго, Уганда или Южен Судан през последните 21 дни, да влизат в САЩ. На американските граждани бе наредено да минават през определени летища за проверка.

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Припомняме, че заради щама "Бундибуджо" на ебола Световната здравна организация обяви за извънредна ситуация от международно значение.

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САЩ епидемия ебола забрана за пътувания забрана за пътуване
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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