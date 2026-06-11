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Новият петролен крал: САЩ оставиха Русия и Саудитска Арабия далеч зад себе си

11 юни 2026, 11:07 часа 775 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Новият петролен крал: САЩ оставиха Русия и Саудитска Арабия далеч зад себе си

САЩ се превърнаха в най-големия износител на петрол в света, измествайки от водещата позиция Саудитска Арабия и Русия. Това е рязък обрат за страна, която десетилетия наред зависеше от близкоизточния петрол и беше засегната от петролното ембарго, наложено от част от членовете на Организацията на страните износителки на петрол през 1973 г. в отговор на американската подкрепа за Израел, пише Ройтерс. 

Според данни на „Вортекса“ (Vortexa) американският износ на суров петрол и горива е достигнал около 10,5 милиона барела дневно през май благодарение на високия добив и освобождаването на количества от стратегическите резерви. Така САЩ са най-големият световен износител за трети пореден месец. 

По изчисления на Ройтерс руският износ е възлизал на около 7 милиона барела дневно през май, докато данните на „Вортекса“ показват износ от 5,9 милиона барела дневно за Саудитска Арабия. 

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За сравнение, през 2025 г. Саудитска Арабия е изнасяла около 8,1 милиона барела дневно, САЩ – 6,6 милиона барела дневно, а Русия – приблизително 5,8 милиона барела дневно.

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Саудитска Арабия Русия петрол САЩ
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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