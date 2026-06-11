Пийт Хегсет надъхва военните: Бъдещето на Куба е в ръцете на президента на САЩ (ВИДЕО)

Бъдещето на Куба е в ръцете на президента на Съединените щати и лидерството в Хавана. Независимо от всичко, Министерството на войната ще бъде подготвено и настроено за всякакви възможни сценарии. Това заяви пред американски военни министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. Той добави, че е дошъл при войниците, за да изпълнят заедно физическа тренировка.

Pete Hegseth:



What happens with the future of Cuba is in the hands of the President of the United States and the leadership of Cuba.



No matter what, the Department of War is going to be prepared and postured for any possible contingency.pic.twitter.com/gd2Glx75gI — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

САЩ са струпали значителни войски край Куба

Припомняме, че още в края на май Politico съобщи, че Съединените щати са струпали значителни военноморски сили около Куба и разполагат с готовност за бърза военна операция, ако президентът Доналд Тръмп даде окончателно разрешение. Според информацията, Пентагонът от месеци подготвя кораби, авиация и морска пехота в региона на Карибите.

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Според информацията Вашингтон е засилил натиска срещу комунистическото правителство в Хавана, след като икономическите и политическите мерки не са довели до очакваната смяна на властта. В публикацията се посочва, че в района вече се намира една от най-големите американски военноморски групировки извън Близкия изток.

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Сред основните сили е самолетоносачът USS Nimitz, който е навлязъл в Карибския регион през май, придружен от разрушители и крайцери, способни да нанасят прецизни удари по наземни цели. В района действат и американски дронове и разузнавателни самолети, които от месеци извършват наблюдение около Куба.

Допълнително амфибийната група USS Kearsarge, заедно с ескортни кораби и около 2500 морски пехотинци, се подготвя за ново разполагане край бреговете на Вирджиния. Според публикацията това дава на Вашингтон различни варианти за действие - от ограничени въздушни удари до операция по залавяне на кубинското ръководство.

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Държавният секретар Марко Рубио заяви по време на заседание на кабинета, че Куба е "в сериозни проблеми" и предупреди, че "провалена държава на 90 мили от американските брегове представлява заплаха за националната сигурност на САЩ".

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