След вълната от ограничения: И Канада спира социалните мрежи за деца

Министърът на културата на Канада представи законопроект, който ще забрани на деца под 16 години да имат профили в социалните мрежи и ще задължи услугите за чатботове с изкуствен интелект да ограничават създаването на вредно съдържание, предаде АФП. Предложеният Закон за цифровата безопасност превръща Канада в поредната страна, която предприема строги мерки срещу социалните медийни платформи поради опасения за нанасяне на вреда на децата.

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"Видяхме колко сериозни последствия могат да имат вредите в интернет... Безопасността на децата не може да бъде нещо второстепенно", заяви в сряда министърът на културата Марк Милър в изявление, с което обяви предложението.

Законодателството ще забрани профилите в социалните медии за деца под 16-годишна възраст, се посочва в изявлението, като се добавя, че има вариант за изключения за компаниите, ако те могат да демонстрират "достатъчни предпазни мерки" за децата.

Услугите в социалните медии, включително платформите със съдържание за възрастни, също ще се сблъскат с нови изисквания съгласно закона да "намаляват рисковете, свързани с излагането" на различни категории вредно съдържание и да поставят етикети на синтетично генерираното съдържание.

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Евентуалните разпоредби ще се прилагат от Комисия за цифрова безопасност, като компаниите, които не спазват изискванията, могат да бъдат глобени с до 3% от глобалните си приходи или 10 милиона канадски долара (7,16 млн. US долара).