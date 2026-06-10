"Мисля, че тя вече не е жива": Името на изчезнал преди години модел изплува в досиетата на Епстийн

Германски модел, изчезнал преди близо 11 години, е споменат в досиетата на покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи германското списание Der Spiegel. Жената, идентифицирана само като Мишел, е напуснала семейния си дом през септември 2015 г., когато е била на 22 години, и оттогава няма следа от нея.

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Според разследването тя дълго време е поддържала контакт с агент за набиране на модели на име Даниел Сиад, който е имал връзки с Епстийн. Мишел е пребивавала в Дубай и други международни дестинации преди изчезването си. Сиад е разследван във Франция по подозрения, че е съдействал на Епстийн при трафик и сексуална експлоатация на жени. Той отрича обвиненията.

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Der Spiegel посочва, че името на Сиад многократно се появява в кореспонденцията на Епстийн. В някои от имейлите той изпращал снимки на млади жени, придружени от техните физически данни и описания на външността им. Сред изпратените снимки са били и тези на Мишел. В едно от съобщенията Сиад написал на Епстийн: „Ще я харесаш“, въпреки че няма доказателства двамата някога да са се срещали.

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Двама бивши сътрудници на Епстийн, потърсени от германските журналисти, заявили, че никога не са виждали Мишел. Майката на изчезналата жена признава, че се страхува от най-лошото. „Мисля, че тя вече не е жива. Че нещо ѝ е било сторено“, казва тя пред изданието.

Джефри Епстийн почина в затвора през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения в сексуален трафик на непълнолетни.

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