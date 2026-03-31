Какво има в главата на Тръмп? Историята на един нарцисист с букет от личностни разстройства

Антисистемен, антиинституционален, предвидимо непредсказуем - такъв е Доналд Тръмп и такъв го харесват неговите избиратели. Изказванията му предизвикват постоянен шок в медиите, срещите му със световни лидери в Овалния кабинет наподобяват стендъп комедии. В неговата алтернативна реалност Армения се превръща в Албания, Виктор Орбан става лидер на Турция, а Крим от четири страни е заобиколен от океан.

Географията не е силната страна на Тръмп. Той е по-скоро играч на карти, който е убеден, че единствената силна карта в тестето е той самият. "Не съм умен, аз съм гений, много стабилен гений!", похвали се самият той още по време на първия си президентски мандат. Ниво на самочувствие, към което мнозина се стремят, но малцина постигат.

Всичто това пише в свой материал "Украинска правда", която с помощта на психолога Светлана Чунихина се опитва да разбере какво се случва в главата на американския президент и да разгадае всичките му личностни разстройства.

Трябва ли да се мълчи за психичното състояние на Тръмп или истината е редно да се каже?

Да се мълчи или да се бие тревога? И редно ли е да се правят заключения за психическото състояние на политиците въз основа на дистанционното наблюдение на тяхното поведение? Етично ли е психиатрите да говорят публично по този въпрос?

През 1973 г. Американската психиатрична асоциация приема така нареченото "Правило на Голдуотър" – морален стандарт, забраняващ на нейните членове да коментират психичното здраве на публични личности, освен ако специалистите лично не са ги прегледали.

Само че по време на изборите през 2017 г. този дебат се подновява, тъй като експертите започват да бият тревога за определени аспекти от психологическия профил на Тръмп още в началото на първия му мандат. Те публикуваха сборника "Опасният случай на Доналд Тръмп" (Dangerous Case of Donald Trump), който The Washington Post нарече "най-смелата книга" на годината. Експертите по психично здраве описаха в нея психичното състояние на Тръмп като "ясна и непосредствена опасност за благосъстоянието на нацията".

Книгата предизвика скандал, а авторите ѝ, включително Филип Зимбардо и Ноам Чомски, бяха обвинени в нарушаване на професионалната етика, която забранява обсъждането на психичното здраве без личен преглед и без съгласието на пациента. Отговорът на редактора на книгата Бенди Лий обаче гласеше: "Личното здраве на една публична личност е неин личен въпрос дотогава, докато не се превърне в заплаха за общественото здраве".

От деменция до биполярно и налудно разстройство

"От една страна, ако говорите за диагнозата на публична личност, разчитайки на авторитета си на психиатър, вие бихте могли да навредите на репутацията на тази личност. Това е неетично. Но от друга страна, специалистите имат задължението да предупреждават за опасност. В случая с Тръмп или Путин, или който и да е друг потенциално опасен лидер, е неетично да се мълчи", казва психологът Светлана Чунихина.

Кои са само някои от характеристиките на Тръмп от психологическия му профил, направен от авторите на "Опасния случай на Доналд Тръмп" въз основа на техните наблюдения? Според тях, Тръмп има признаци на биполярно разстройство, хипомания, злокачествен нарцисизъм, деменция, антисоциално личностно разстройство, мания на преследване и налудно разстройство.

Разстройствата на Тръмп са заплаха за целия свят, тъй като той е лидерът на най-могъщата държава

По-голям кръг от специалисти са склонни да вярват, че Тръмп просто има нарцистично личностно разстройство и е започнал да се влошава, тоест вече проявява признаци на деменция. Но дори това е достатъчно, за да се разпознае опасността. Когато става въпрос за семейство, това състояние би навредило на няколко души около такъв човек. Когато става въпрос за голяма компания, това би навредило на хиляди служители. Но когато става въпрос за президенти на държави, това вреди на милиони. А щом става въпрос за президента на САЩ, това вреди на всички", казва Чунихина.

Злокачественият нарцисизъм на Тръмп

В определени дози нарцисизмът в психологическия профил може да бъде здравословен. Това е нашата психологическа предпазна мрежа. Самолюбието ни помага да поемаме рискове, да издържаме на стрес, да приемаме провала и да правим планове пред лицето на неизбежната смърт, която рано или късно ще дойде.

Но нарцисизмът може да бъде прекомерен, както е в случая с Тръмп.

"Хората с психологическия профил на Тръмп са ненаситни. Те се нуждаят от все повече, повече, повече - повече да постигнат, повече да консумират, от повече злато, повече победи, повече аплодисменти, повече бомби, повече мита, повече от всичко", казва Чунихина.

"За злокачествените нарцисисти светът е куклен театър, в който се разиграва драмата на тяхното, както им се струва, величие. Защото вътре в тях има празнота. Те не могат да дадат на света нищо друго, освен собственото си грандиозно превъзходство. (...)

За такъв човек другите не са партньори, не са приятели, а обекти или на унижение, или на идеализация.

Абсолютният идеал за Тръмп е Путин

За Тръмп идеалът е абсолютната власт. Затова виждате с кого изгражда най-стабилни отношения: с Путин, Ким Чен Ун, Орбан.

В менталния свят на Тръмп Путин твърдо е заел пиедестала на идеалния лидер. И той се стреми да бъде оценен от Путин; постоянно говори за това. Това не е поза; това е необходимост и това е огромен проблем. Заради това изкривено възприятие на реалността, политиката на САЩ е напълно изкривена, объркана по отношение на това кой е стратегически партньор и кой е враг", пояснява психологът.

След епичния скандал в Белия дом при посещението на Зеленски на 28 февруари 2025 г., някои експерти обвиниха украинския президент в лоша подготовка за срещата и липса на разбиране за личността на Тръмп.

Светлана Чунихина обаче е скептична, че събитията от този ден са могли да се развият по различен начин. Проблемът не е, че Зеленски е бил зле инструктиран преди срещата, а защото с човек като Тръмп няма място за маневриране. За да можеш да упражниш някакво влияние върху него, трябва да си дълбоко вкоренен в мирогледа му - така, както е Путин. Само тогава можеш да имаш трайно въздействие върху американския лидер, обяснява психологът.

И проблемът е, че Тръмп не е обиновен пациент, а президент на най-могъщата държава. Конфронтацията с него е невъзможна, казва Чунихина.

И дава пример с европейските лидери, на които често се подиграват, наричат ги импотентни и ги обвиняват за състоянието на зависимост от САЩ, в което са изпаднали. Но те са изправени пред същото безумие както и всички останали, казва психологът.

Тя припомня, че експертите по сигурност съветват в случай че ви заплашва човек с оръжие, да не спорите с него, да не го предизвиквате, да не го гледате в очите, да правите каквото казва, да се съгласявате с всичко и да се надявате, че ще ви пусне. Просто се опитайте да изживеете още един ден и да предотвратите още по-голяма катастрофа от тази, с която сте се сблъскали. Това горе-долу е ситуацията, в която се намират европейските лидери по отношение на Тръмп, казва Чунихина.

Светът след Тръмп

Въпреки редовните отчети на Белия дом за перфектното здраве на президента, броят на американците, склонни да вярват в това, намалява. В края на февруари 2026 г. анкета на Ройтерс-Ипсос установи, че 61% от анкетираните смятат, че Тръмп "е станал непредсказуем с възрастта" (включително 30% от републиканците). Отбелязан е спад в броя на анкетираните, които вярват, че Тръмп "има остър ум и е способен да преодолява предизвикателства": от 54% през септември 2023 г. до 45% две години и половина по-късно. Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл обаче заяви, че резултатите от анкетата са примери за "фалшиви и отчаяни наративи".

Какъв ще бъде светът след Тръмп?

Светлана Чунихина смята, че ерата Тръмп ще продължи много по-дълго отколкото си мислим и дори дълго след като Тръмп напусне Белия дом.