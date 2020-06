Бивш съветник на Тръмп твърди, че той търсел китайска помощ да бъде преизбран и искал САЩ да излезе от НАТО

Джон Болтън проговори: Знаех в какво се замесвам Бившият съветник по национална сигурност в Белия дом наруши мълчанието си, което спазваше от дълго време насам. От както е започнала по... Прочети повече

В откъси, публикувани едновременно от The Wall Street Journal, The New York Times и The Washington Post, бившият съветник разказва, че през юни 2019 г. Доналд Тръмп е "отклонил разговора към следващите президентски избори, намеквайки за икономическия капацитет на Китай да повлияе на кампанията и умолявайки Си да обезпечи победата му", пише БГНЕС. По време на този разговор в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Осака американският президент "подчерта значението на земеделските производители и увеличаването на китайските покупки на соя и пшеница в резултат на изборите", пише в мемоарите си Болтън.Изтичането на тези откъси в пресата идва само ден след юридическите действия от страна на администрацията на Тръмп да се опитат да блокират планираната за 23 юни премиера на книгата "Стаята, където това се случи. Мемоари от Белия дом". "Разговорите на Тръмп със Си отразяват не само несъответствията в неговата търговска политика, но и взаимовръзката в съзнанието на Тръмп между неговите собствени политически интереси и американския национален интерес", казва 71-годишният Джон Болтън, съветник по националната сигурност от април 2018 г. до септември 2019 г. "Този и безброй други подобни разговори с Тръмп потвърдиха едно коренно неприемливо поведение, което подкопава легитимността на президентството като такова", обвинява той.Болтън даде и друг пример - че Тръмп е бил готов да постави ултиматум за излизането на неговата страна от НАТО по време на срещата на върха на алианса в Брюксел през юли 2018 година.В книгата си Болтън си припомня момента, когато на срещата на върха на НАТО през лятото на 2018 г. Тръмп е взел решение да информира съюзниците, че САЩ ще излязат от Алианса, ако не увеличат значително разходите си за отбрана до януари 2019 г."Ние ще напуснем и няма да защитаваме тези, които не са платили", се казвало в посланието, което Тръмп е продиктувал на своя съветник. Болтън се опитал да не даде гласност на тази заплаха и се разтревожил още повече, след като стопанинът на Белия дом му казал: "Не искате ли да влезете в историята?". Болтън също така разказва как Тръмп е хокал американския генералитет, настоявайки за изтеглянето на войските от Близкия изток, Африка и Европа“. На едно от съвещанията с висшите военни от Пентагона, което се е състояло в често посещаваното от Тръмп голф игрище в Бедминстър, щат Ню Джърси, стопанинът на Белия дом уж му споделил: "Искам да се изтеглим отвсякъде". Книгата на Болтън трябваше да излезе още през март, но публикацията ѝ бе отложена за началото на май, а след това до 23 юни. Тръмп назначи Болтън за свой съветник по националната сигурност през март 2018 г. и го уволни след 18 месеца.