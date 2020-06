Тръмп тръгна да съди бивш свой съветник за предстояща книга

Джон Болтън проговори: Знаех в какво се замесвам Бившият съветник по национална сигурност в Белия дом наруши мълчанието си, което спазваше от дълго време насам. От както е започнала по... Прочети повече

Болтън беше съветник по въпросите на националната сигурност в екипа на Доналд Тръмп между 2018 и 2019 година.Според жалбата, книгата съдържа "класифицирана информация", пише БГНЕС.Този ход идва ден, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Болтън може да се сблъска с "проблеми с правосъдието" заради публикуването на книгата си. Книгата, озаглавена "The Room Where It Happened", трябва да излезе на 23 юни. "Ще считам всеки разговор с мен като президент за високо класифициран. Така че това би означавало, че ако /Болтън/ напише книга и ако книгата излезе, той нарушава закона и бих помислил, че ще има криминални проблеми", заяви Тръмп пред репортери по-рано през седмицата.Американският съюз за граждански свободи – организация с нестопанска цел, заяви, че "всякакви усилия на администрацията на Тръмп да спре публикуването на книгата на Джон Болтън са обречени на неуспех". През януари от Белия дом заявиха, че книгата съдържа "строго секретни" подробности, които трябва да бъдат премахнати, въпреки че Болтън отхвърли това.Болтън се присъедини към администрацията на Тръмп през април 2018 година и напусна през септември следващата година, като заяви, че е решил да се оттегли от поста съветник по националната сигурност. Тръмп обаче заяви, че е уволнил Болтън, заради "сериозни" разногласия с него.