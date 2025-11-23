Войната между Русия и Украйна е жестока и ужасна, която със силно и адекватно лидерство от страна на САЩ и Украйна никога нямаше да се случи. Тя започна много преди да поема втори мандат, по време на администрацията на "спящия" Джо Байдън, и само се влоши. Ако президентските избори през 2020 г. не бяха фалшифицирани и откраднати - единственото нещо, в което радикалните леви демократи са добри, нямаше да има война между Украйна и Русия, тъй като по време на първия ми мандат тя дори не се споменаваше. Това написа в нова публикация американският президент Доналд Тръмп.

"Путин никога не би нападнал! Едва когато видя Спящия Джо в действие, той си каза: „Сега е моят шанс!“ Останалото е история и така продължава. аз наследих война, която никога не трябваше да се случи, война, която е загуба за всички, особено за милионите хора, които умряха толкова ненужно. „Лидерството“ на Украйна не изрази никаква благодарност за нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия. САЩ продължава да продава огромни количества оръжия на НАТО, за да бъдат разпределени в Украйна (Джо Байдън даде всичко, безплатно, безплатно, безплатно, включително „големи“ пари!). Бог да благослови всички животи, които бяха загубени в човешката катастрофа!", написа още Тръмп.

Слагането на думата лидерство в кавички очевидно е поредна атака срещу управляващите в Украйна и то конкретно срещу президента Володимир Зеленски. Така на практика Тръмп отново влезе в риториката на Путин, който само преди ден обяви, че "организирана престъпна група узурпирала властта в Украйна". Обвинението на Кремъл се позовава на факта, че през март миналата година изтече президентският мандат на Володимир Зеленски. Само че в Украйна има военно положение именно заради руската инвазия, която Путин нареди и точно заради това мандатът на Зеленски и правителството е замразен, като това е записано изрично в украинската конституция. Очевидно е, че няма как да има избори в момент, в който близо 20 на сто от територията на страната е под руска окупация, още повече, че Путин преди две години анексира четири области, въпреки че те не са под негов контрол.

