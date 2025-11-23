Студио Actualno:

"Лидерството" на Украйна не изрази благодарност за нашите усилия: Тръмп с нова атака срещу Зеленски

23 ноември 2025, 17:15 часа 737 прочитания 1 коментар
"Лидерството" на Украйна не изрази благодарност за нашите усилия: Тръмп с нова атака срещу Зеленски

Войната между Русия и Украйна е жестока и ужасна, която със силно и адекватно лидерство от страна на САЩ и Украйна никога нямаше да се случи. Тя започна много преди да поема втори мандат, по време на администрацията на "спящия" Джо Байдън, и само се влоши. Ако президентските избори през 2020 г. не бяха фалшифицирани и откраднати -  единственото нещо, в което радикалните леви демократи са добри, нямаше да има война между Украйна и Русия, тъй като по време на първия ми мандат тя дори не се споменаваше. Това написа в нова публикация американският президент Доналд Тръмп

"Путин никога не би нападнал! Едва когато видя Спящия Джо в действие, той си каза: „Сега е моят шанс!“ Останалото е история и така продължава. аз наследих война, която никога не трябваше да се случи, война, която е загуба за всички, особено за милионите хора, които умряха толкова ненужно. „Лидерството“ на Украйна не изрази никаква благодарност за нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия. САЩ продължава да продава огромни количества оръжия на НАТО, за да бъдат разпределени в Украйна (Джо Байдън даде всичко, безплатно, безплатно, безплатно, включително „големи“ пари!). Бог да благослови всички животи, които бяха загубени в човешката катастрофа!", написа още Тръмп.

Още: Тръмп дава назад за плана за Украйна - Европа реагира, Мерц разби илюзии на Белия дом (ОБЗОР - ВИДЕО)

Слагането на думата лидерство в кавички очевидно е поредна атака срещу управляващите в Украйна и то конкретно срещу президента Володимир Зеленски. Така на практика Тръмп отново влезе в риториката на Путин, който само преди ден обяви, че "организирана престъпна група узурпирала властта в Украйна". Обвинението на Кремъл се позовава на факта, че през март миналата година изтече президентският мандат на Володимир Зеленски. Само че в Украйна има военно положение именно заради руската инвазия, която Путин нареди и точно заради това мандатът на Зеленски и правителството е замразен, като това е записано изрично в украинската конституция. Очевидно е, че няма как да има избори в момент, в който близо 20 на сто от територията на страната е под руска окупация, още повече, че Путин преди две години анексира четири области, въпреки че те не са под негов контрол. 

Още: Фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес