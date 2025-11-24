Спорт:

24 ноември 2025, 15:01 часа 589 прочитания 1 коментар
Пак сме най-зле: България се върна на първото място по риск от бедност в ЕС

България пак излезе на първо място по риск от бедност в ЕС, след леко изплуване година по-рано. Процентът на населението в тази категория през 2024 г. у нас е бил 21,7 на сто, показват актуалните данни на Евростат. Този дял отново е най-високият в ЕС, след като през 2023 г. страната ни бе на четвърто място след Естония, Латвия и Румъния, според страницата на европейската статистическа агенция.

Повече бедни у нас

През 2024 г. показателят, който отразява колко българи имат доходи под 60 на сто от медианния разполагаем доход в страната след социални трансфери, се покачва с 1,1 процентен пункт.

На второ и трето място по риск от бедност в ЕС през 2024 г. са Латвия (21,6 на сто) и Литва (21,5 на сто).

Най-малко застрашени са гражданите на Чехия (9,5 процента от населението), Белгия (11,4 процента) и Дания (11,4 процента).

Като цяло 16,2 на сто от хората в ЕС (72,1 милиона души) са били изложени на риск от бедност през 2024 г. Това е точно същият дял, както и през 2023 г.

По региони 

Евростат определя риска от бедност и по райони на планиране, които в България са Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен.

Според данните за 2024 г. районът с най-висок риск от бедност е Южен централен, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Там нивото на показателя показва, че 28,8 на сто от населението е в риск от бедност. Досега осем поредни години Северозападния район на планиране, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, бе с най-висок риск от бедност.

Югозападният район за планиране, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София, отново е с най-нисък риск от бедност у нас с 13,8 на сто.

Все пак, през 2024 г. за втора поредна година няма нито един район на планиране у нас, който да е в челните 10 в ЕС по риск от бедност.

По тази класификация най-беден е регионът Френска Гвиана, който е отвъдморска територия на Франция и е разположен в Южна Америка. Там повече от половината (53,3 на сто) от населението са в риск от бедност, показват още данните на Евротат. Малко по-добра е ситуацията в Мелиля (автономна област на Испания, разположена в Северна Африка) с дял от 41,4 на сто и Калабриа, Италия (37,2 на сто).

Румънският регион Букурещ-Илфов пък е с най-ниски нива на риск от бедност (3,7 на сто), пред белгийския регион Източна Фландрия (5,4 на сто) и италианския регион Автономна провинция Болцано/Боцен (5,9 на сто).

Пламен Иванов
